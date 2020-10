Fútbol.- Koeman: "El VAR solo entra en contra del Barça"

El técnico no entiende el VAR en España, "momento decisivo" en el Clásico

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, calificó de "momento decisivo" el penalti señalado sobre Sergio Ramos y que el jugador del Real Madrid convirtió para dar ventaja a los blancos en el Camp Nou, derrota (1-3) en el quinto partido liguero de un Barça que tiene "en contra" al VAR.

"Para mí no es penalti, he dicho al árbitro que me pueden explicar un día el tema del VAR en España. Llevamos cinco jornadas y solo el VAR ha entrado en contra del Barça. Nunca ha entrado ni con Messi contra el Sevilla, ni en las dos faltas que son roja contra el Getafe. Mi pregunta al árbitro ha sido por qué hay VAR solo en nuestra contra", dijo en rueda de prensa.

"El VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos", añadió el técnico holandés, que señaló a la caída desacompasada de Ramos ante Lenglet. El preparador local no dudó en apuntar esa acción del 1-2 como "decisiva". "Es normal que los jugadores del Real Madrid hagan el máximo para que el árbitro piten el penalti. El árbitro decide y dicen que es penalti, no quiero hablar más, pero sí ha sido un momento decisivo en el partido", lamentó.

En lo deportivo, Koeman respondió a su cambio de posiciones en el once. "Ha sido nuestro plan para este partido de tener control, hemos cambiado la posición de Leo y hemos puesto a Ansu como referencia e intentar buscar profundidad y tener jugadores en banda con buen control de balón y jugar entre líneas. Creo que hemos hecho un buen partido", explicó.

"Cuando vas perdiendo hemos intentado mejorar con los jugadores sobre el campo y después hemos optado para dar más frescura en banda con Dembélé y Trincao, y Griezmann arriba con Leo. Al final teníamos que arriesgar y no me importa perder 1-2 o 1-3", añadió.