AMP3.- Afganistán.- Aumentan a 30 los fallecidos y a 70 los heridos en el atentado contra un instituto de Kabul

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Al menos 30 personas, la mayoría jóvenes estudiantes, han muerto y 70 han resultado heridas en el atentado suicida ocurrido la tarde del sábado cerca de un instituto de la capital de Afganistán, Kabul, según el último balance proporcionado por fuentes de seguridad a la cadena Tolo News.

La detonación ocurrió en el barrio de Pul e Joshk, en el oeste de la capital, y alcanzó de lleno a un conocido centro educativo. Las fuerzas de seguridad han señalado como responsables a los guerrilleros talibán, que han negado sin embargo toda implicación en la matanza.

Los guardias del centro avistaron la llegada del suicida, que detonó su carga antes de alcanzar su objetivo.

En el momento de la explosión, la instalación estaba llena de estudiantes. El centro es bien conocido entre la población de Kabul ya que una de sus estudiantes, Shamsia Alizada, obtuvo la puntuación más alta de este año en la selectividad.

"Los guardias identificaron al terrorista e intentaron detenerle, pero hizo estallar la carga. La onda expansiva me tiró al suelo y cuando me levanté poco después me encontré con una escena horrible", ha lamentado Farid, uno de los estudiantes, a la cadena Tolo.

El presidente afgano, Ashraf Ghani, ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas de estos "incidentes terroristas", "en particular a las pertenecientes a las fuerzas de defensa y seguridad afganas" y les ha deseado una pronta recuperación.

Previamente, el Gobierno ha emitido un mensaje en el que reprocha a los talibán que a pesar de que se ha liberado a 6.100 presos talibán "siguen con la escalada de violencia y su guerra ilegítima".

Ningún grupo ha reivindicado el atentado, que ocurre en un momento de gran violencia en el país a pesar de la negociación de paz que se está desarrollando, con no pocos sobresaltos, entre el Gobierno afgano y los talibán, siempre bajo la sombra de los atentados.

De hecho, y según cifras de Interior, en la última semana los talibán han llevado a cabo 356 ofensivas, incluidos dos atentados suicidas y 52 detonaciones de minas terrestres, en las que murieron 51 civiles y otros 137 resultaron heridos. En respuesta a estas ofensivas, las operaciones de las fuerzas de seguridad afganas han dejado 403 talibán muertos y 140 heridos.