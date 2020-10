Infancias Trans en la 'congeladora'; acusan censura en Congreso de la CDMX

Desde el pasado 7 de octubre, el dictamen de la Ley de Infancias Trans – que permite a menores y adolescentes tramitar una nueva acta de nacimiento para la reasignación de concordancia sexo genérica- no sube al orden del día del Congreso de la Ciudad de México para ser discutido por diputados locales, lo cual hablaría prácticamente de una censura legislativa.

Así lo consideró Eduardo Santillán, diputado morenita y presidente de la Comisión de Justicia, quien declaró a Publimetro que, desde su punto de vista, "se detuvo de manera indebida un dictamen".

"Un dictamen no requiere de ninguna autorización para que sea subido al Pleno, porque estaríamos practicante ante una censura legislativa, mucho más en la dinámica que se establece, deben ser dos terceras partes de conferencia, es decir el 31% de representación puede detener un dictamen, es indebido, una vez que Comisiones aprueba un dictamen y se envía al Pleno no debe existir evaluación o autorización previa. Los dictámenes no se autorizan previamente", acotó.

Indicó que se trata de una situación atípica pues la primera vez que se presenta un hecho de esta naturaleza. "Nosotros consideramos que hay condiciones que pueda subir en sesión virtual […] consideramos que el dictamen debe perfeccionarse, pero para poder modificarse debe subir", señaló el legislador.

Cabe destacar que el 8 de octubre la sesión virtual del Congreso fue cancelada debido a que la oposición no estuvo de acuerdo en integrar al orden del día el dictamen. Este martes 13 de octubre se iba a discutir el dictamen con nuevas modificaciones, pero tampoco se logró. La falta de acuerdos ha obligado a prolongar el tema hasta que se puedan llevar a cabo sesiones presenciales, es decir, será hasta que el semáforo epidemiológico por Covid-19 esté en verde.

Dictamen no implica tratamientos quirúrgicos

Eduardo Santillán aclaró que el dictamen no lleva implícito que el cambio sexo genérico en un acta de nacimiento implique algún tratamiento hormonal o quirúrgico.

"No lleva implícito ni antes ni después del trámite ningún tipo de tratamiento hormonal ni quirúrgico, bajo ninguna circunstancia se puede tomar el cambio como una justificación para llevar a cabo tratamientos, no está relacionado y no pretendemos que se lleve a cabo, consideramos que eso es exclusivamente a partir de la mayoría de edad", detalló.

Detalló que la regulación que proponen es que a partir de los 11 años se pueda llevar a cabo el procedimiento administrativo en compañía de uno de los padres. En cambio, los menores a 11 años deberán acudir con ambos padres o personas que ejercen su patria potestad.

"Se determina la edad límite de los 11 años, ya que, de acuerdo con el UNICEF, es a partir de esta edad en la que se considera que las niñas y niños, han adquirido la mayoría de los conocimientos y experiencias esenciales para entrar a la adolescencia. En esta fase de sus vidas, consolidan el desarrollo físico, intelectual y emocional iniciado en la primera infancia", cita el dictamen.

Cronología

Noviembre 2019. Aprobación del dictamen de las Infancias Trans en comisiones y recomendación del gobierno para recabar más opiniones.

Aprobación del dictamen de las Infancias Trans en comisiones y recomendación del gobierno para recabar más opiniones. 7 octubre 2020. Anuncio de integración al orden del día de la sesión del 8 de octubre; la oposición logra bajar del orden del día por una acusación de inconstitucionalidad.

Anuncio de integración al orden del día de la sesión del 8 de octubre; la oposición logra bajar del orden del día por una acusación de inconstitucionalidad. 12 octubre. Vuelve a quedar fuera de los temas a discutir en el congreso el dictamen de Ley de las Infancias Trans.

Vuelve a quedar fuera de los temas a discutir en el congreso el dictamen de Ley de las Infancias Trans. Indefinido. El tema se discutirá en sesiones presenciales, es decir, hasta que el semáforo epidemiológico por Covid-19 esté en verde.

Frase

"La identidad de género es un derecho humano y se debe ejercer", Eduardo Santillán, diputado morenita.