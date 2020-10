Jalisco llegó al límite; 48 horas decisivas para no activar el botón de emergencia

Se llegó al límite. El gobernador del Estado, Enrique Alfaro, por medio de sus redes sociales, anunció que a más tardar el viernes podría aplicarse el protocolo del botón de emergencia. Señaló que los indicadores de las próximas 48 horas serán decisivos para el próximo miércoles tomar la decisión final con la mesa de salud.

A decir de la autoridad, no se trataría de una suspensión total de las actividades económicas, aunque si obligaría a frenarlas durante las noches y los fines de semana durante 14 días. Actividades como El Buen Fin estarían entre las principales afectadas.

Lo que se establece es que durante el día podrá haber actividades económicas de lunes a viernes, pero estas se suspenderán los fines de semana. El transporte público dejará de operar a partir de las ocho de la noche. Giros esenciales podrán permanecer abiertos durante fines de semana y noches, industrias con procesos productivos continuos también se cuentan con transporte de personal. Los negocios deberán retomar los filtros sanitarios. No se permitirán reuniones de más de 10 personas a puerta cerrada y de más de 50 en lugares abiertos. Los negocios de alimentos podrán tener servicio a domicilio en la noche y los fines de semana. También podrán operar permanentemente las tiendas de abarrotes barriales, de conveniencia, farmacias y gasolineras.

El gobernador agregó que esta semana la tasa de incidencia acumulada llegó a los 396.7 casos por millón de habitantes, siendo el límite 400, y el de nivel de hospitalización llegó al 24.4%, donde límite es 50%. Hay unidades de cuidados intensivos para pacientes Covid-19 que han alcanzado el 80 por ciento.

“El botón de emergencia no es para que la gente deje de trabajar, sino para que la gente deje de pasearse y de reunirse por ocio o por diversión”, dijo el mandatario quien afirmó que la presión en la infraestructura hospitalaria en municipios como Colotlán, Ojuelos, Tepatitlán, Ameca y Autlán ya alcanzó niveles por encima del promedio estatal.

Los fines de semana, el único punto donde no habría suspensión de actividades sería Puerto Vallarta.

“Por eso vale la pena aclarar una vez más si el viernes inicia la aplicación del botón, no vamos a parar de trabajar, no vamos a detener nuestra economía; no tenemos porqué perder empleos. Simplemente vamos a volver a tomar conciencia que no es tiempo para andar de paseo ni de fiesta, simplemente vamos a durar 10 días sin salir en la noche y dos fines de semana.