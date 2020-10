Advierten que usarán recursos jurídicos para frenar recortes federales para Jalisco

En un evento que reunió a decenas de personas en la explanada del Instituto Cabañas, entre ellos funcionarios, representantes de organismos civiles, académicos y cámaras empresariales, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, advirtió que recurrirán a la vía jurídica de ser necesario, para evitar más afectaciones presupuestales de la federación hacia la entidad.

Este ejercicio se replicó en los 10 estados que conforman la llamada Alianza Federalista, donde sus respectivos mandatarios hicieron la demanda de recursos y un reparto equitativo de las participaciones.

Alfaro advirtió que el presupuesto planteado por la federación para 2021 atenta contra el desarrollo de Jalisco:

“No estamos dispuestos a tolerar más abusos de la federación, ningún estado libre y soberano que tenga un mínimo de dignidad puede seguir siendo parte de una federación cuando el gobierno de la República nos ignora, nos ataca, nos insulta y nos quita lo que nos pertenece (…) No podemos permitir que le quiten a Jalisco el presupuesto que le corresponde, no podemos permitir nos quiten más de 8% en términos reales de los recursos que recibidos este año cuando el presupuesto federal crecería en 0.3%, no pedimos más pero no vamos a aceptar menos”, expresó el mandatario jalisciense.

FOTO: Gobierno del Estado

Durante el evento, también se le cedió la voz a la presidenta del Legislativo, Sofía Berenice García Mosqueda del PRI, que respaldó los dichos del mandatario, en tanto por los alcaldes estatales habló el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro.

El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, lamentó que se perjudiquen partidas prioritarias con la bandera de frenar la corrupción: “ha sido urgente desde hace muchos años y la tenemos que enfrentar entre todos, pero se tienen que ver los cómo y no lo hagamos amputando las posibilidades que generan los fondos para la educación”, mencionó.