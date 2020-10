'Congelan' multas de 43 mil pesos por fiestas Covid

La sanción de hasta con 43 mil pesos a las personas que hagan reuniones durante la emergencia sanitaria por Covid-19, se encuentra 'congelada' debido a que no ha sido turnada al Congreso de la Ciudad de México para su aprobación, informó la Procuraduría Social de la CDMX (Prosoc).

Suspenden más de 30 bares por incumplir medidas sanitarias en CDMX La Ciudad de México registra un alza hospitalaria por Covid-19, consecuencia en gran parte por las reuniones sociales.

"Todavía la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum) no la manda al Congreso […] estamos previendo en la reforma que enviamos a la doctora que cuando estemos en tiempos de contingencia se pueda sancionar a la gente que no respete las recomendaciones de las autoridades hasta por 500 veces el salario mínimo", declaró a Publimetro la procuradora social Martha Patricia Ruiz Anchondo.

Alertó que esta reforma ya es necesaria ante el incremento de quejas por las fiestas que rebasan el límite de personas congregadas durante la emergencia sanitaria, que, según la jefa de Gobierno, en semáforo naranja 'con alerta' deberían ser reuniones de menos de 10 personas.

Ruiz Anchondo consideró que la gente aprovecha que no se puede sancionar para hacer este tipo de congregaciones, las cuales, "son las que propician los contagios".

"Ahorita nosotros no tenemos posibilidad de imponer sanciones porque se suspendieron hasta que haya semáforo verde y ahorita lo único que podemos hacer son trámites y servicios, pero no procedimientos y para poder sancionar tenemos que llevar a cabo un procedimiento, entonces, aprovechan que no se pueden sancionar y por eso lo hacen, pero ya estamos previendo eso en la reforma que enviamos a la jefa de gobierno", acotó.

Denuncias se triplican

Durante la pandemia, la Prosoc ha recibido cinco mil quejas, cifra que, según la titular de la dependencia, es el triple de lo que reportaban antes del Covid-19. "Se ha triplicado en la pandemia, la gente está temerosa, tienen un temor fundando de que no se quieren contagiar ahí donde viven", precisó.

La procuradora indicó que en donde se ha hecho el mayor número de denuncias por este tipo de reuniones "es en los pueblos de la ciudad y los condominios".

Estás cinco mil denuncias se suman a las que dio a conocer el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) capitalino, de 11 mil 602 quejas por fiestas.

De acuerdo con el C5, en las siguientes alcaldías aumentaron las quejas por fiestas durante la pandemia: Milpa Alta pasó de cinco a 81 denuncias; Magdalena Contreras, de 24 a 340; Xochimilco, de 55 a 758; Tláhuac, de 33 a 410; y Miguel Hidalgo, de 65 a 716.

Ante tales cifras, Ruiz Anchondo exhortó a la ciudadanía a ser responsables: "No necesita la autoridad estar detrás de los vecinos para que cumplan con sus responsabilidades cívicas, porque este es un problema de civismo".

Para denunciar a aquellos vecinos que realicen celebraciones no permitidas durante la pandemia, la Prosoc puso a disposición los números 51285230 y 51285231 o al 911.

Alcaldías con más denuncias

Milpa Alta

Magdalena Contreras

Xochimilco

Tláhuac

Miguel Hidalgo

Cifra

16,602

denuncias suma la Prosoc y el C5