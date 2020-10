Congreso de la CDMX niega estancamiento jurídico por pandemia

El titular de la Oficialía Mayor del Congreso de la Ciudad de México, Reynaldo Baños Lazada, negó que, derivado de la pandemia por Covid-19, se enfrente un estancamiento jurídico.

"Nos hacen ver que existe un estancamiento jurídico, no es así, hay atención, las demandas laborales no están rezagadas, no hay pérdida de tiempo y los juicios de amparo están en camino a resolverse; no hay atraso en atención legal", dijo en su informe de actividades ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Lo anterior, dijo, en aclaración a algunas notas periodísticas que aseguran que el Poder Legislativo no ha dado seguimiento a demandas penales debido a la emergencia sanitaria que se atraviesa en el país por el coronavirus.

Si bien Baños Lazada reconoció que hay 202 juicios laborales, indicó que son expedientes activos y por lo tanto están en curso. Además, detalló que se habla de un costo al erario de 22 millones 47 mil 946 pesos, pero en realidad sólo se tiene previsto un poco más de 14 mdp por estas demandas laborales.

Asimismo, refirió que dan seguimiento a mil 723 juicios de amparo de diversas materias, pero aseguró que no hay un atraso porque se están atendiendo las demandas, pese a que derivado de la pandemia se trabaja con aproximadamente el 15% del personal de estructura y honorarios, y del 10% del personal de base.

Deficiencias

El titular de la OM indicó que se tienen en la Dirección General de Administración, se tienen las siguientes problemáticas:

En la Dirección de Adquisiciones que se encuentra sin director, desde el 1 de febrero del año en curso, se tienen entre otras deficiencias, como la falta de comunicación entre subdirecciones y jefaturas de departamento, los padrones de proveedores, no estén actualizados desde al año 2018, 2019 y el presente ejercicio, así como imperfecta integración de expedientes de Adjudicaciones.

El programa anual de adquisiciones 2019, no presentó una programación calendarizada, no las modalidades óptimas para ejercer las adquisiciones.

Deficiencias en el registro de facturas para su pago oportuno.

Se encuentra pendiente el pago de la factura a la empresa 'Si Vale' por el obsequio del Día Internacional de la Mujer, por 136 mil 762.36 pesos.

Entre otros pendientes, está la denuncia relacionada con el pago de un millón 370 mil 980.80 pesos por la compra de tóner, cuyo dinero lo transfirió a la empresa Tecnologías de la Información Grupo 85, S.A. de C.V., en lugar de a la proveedora Flor de María Adame Vives.