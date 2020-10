Fútbol/Champions.- Kroos: "El partido ante el Borussia Mönchengladbach es una final"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha asegurado que el duelo de este martes ante el Borussia Mönchengladbach en Borussia Park (21.00 horas), correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, es "una final" para el conjunto blanco, ya que tienen "presión" añadida después de la derrota inaugural ante el Shakhtar Donetsk.

"Ya sabemos la importancia que tiene este partido después de la derrota del primer partido contra el Donetsk, tenemos la presión para ganar mañana. No es nada más ni nada menos que una final para nosotros", declaró en rueda de prensa. "Miedo no hay en fútbol. Es verdad que solo hay seis partidos en el grupo, y si empiezas con una derrota, ya tienes presión. Yo confío en nosotros y creo que vamos a salir mejor", añadió.

En este sentido, el jugador alemán explicó que las derrotas ante el Cádiz y el Shakhtar no se debieron a "falta de concentración. "Después de dos derrotas hablamos entre nosotros y teníamos claro que no era falta de motivación, a veces no sale. Un Clásico siempre es especial, pero LaLiga la ganas contra los equipos pequeños. A veces ganamos contra el Barcelona pero perdemos puntos contra equipos pequeños. Contra el Cádiz no salió, al Donetsk no lo veo como equipo pequeño. Con esa derrota en el primer partido ya tenemos mucha presión para ganar aquí mañana", subrayó.

"Contra el Cádiz ni un jugador jugó a su nivel, yo el primero. Así no sale, así pierdes contra equipos de Tercera División. Contra el Donetsk faltaba un poco de confianza. Lo bueno es que nunca nos rendimos, y es lo que vimos el sábado. Tampoco está todo bien ahora; ganamos un partido importante, pero mañana tenemos que demostrar que podemos jugar mejor", apuntó.

Además, negó que en algún momento llegasen a dudar de Zinédine Zidane. "Nosotros nunca tuvimos dudas con él. Perdemos y ganamos juntos. (Dudar de él) Eso es lo fácil, no somos así", dijo. "Si juegas en el Real Madrid, tienes que aceptar que si pierdes partidos hay críticas, más que en otros clubes. Lo importante es cómo reaccionar. Reaccionamos bien, pero solo ha sido un partido, hay que seguir", advirtió.

El futbolista madridista tampoco tiene titubea a la hora de señalar a su exequipo, el Bayern Múnich, como el "mejor" equipo actual. "En los últimos meses, el Bayern es el mejor equipo del mundo, por cómo juegan, han ganado la Champions… Hay que aceptar que hay equipos que son un poco mejor. Ya vivimos eso, de 2016 a 2019 fuimos los mejores. Esto puede cambiar rápido. Podemos estar así también en poco tiempo, y para eso trabajamos. Lo más importante es el día a día, cada partido lo utilizamos para mejorar. La calidad la tenemos", expresó.

En otro orden de cosas, Kroos analizó su mejoría en sus números ofensivos en los últimos tiempos. "Siempre intento mejorar, es la clave. En la última temporada metí más goles, pero no es mi idea, hay otras cosas que son más importantes. Para mi juego es importante tirar, pero sobre todo crear ocasiones", expuso.

Por último, expresó dos deseos relacionados con su futuro. "Me gustaría volver a Alemania, es mi país y mi idioma, es más fácil. Disfruto mucho de jugar en el Madrid; siempre tienes ofertas, pero nunca hablé de ellas. Mi idea es terminar aquí", afirmó. "Si has ganado cuatro, quieres cinco. Ganar esta competición es especial. Por lo menos quiero ganar una Champions más", concluyó.