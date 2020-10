Fútbol/Champions.- Pjanic: "Poder haber jugado con Cristiano y Messi es algo excepcional para mí"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El centrocampista bosnio del FC Barcelona, Miralem Pjanic, recordó que conoce "muy bien la mentalidad" que existe en la Juventus, su exequipo al que se medirá este miércoles en la Liga de Campeones, y confesó que a nivel personal es "algo excepcional" haber tenido la oportunidad de compartir equipo con Cristiano Ronaldo y con Leo Messi

"Estoy muy contento de estar aquí para jugar contra mi exclub. He pasado cuatro años muy buenos y ahora estoy aquí para jugar un partido muy difícil ante un rival fuerte y que, como nosotros, quiere acabar primero de grupo. Sé muy bien la mentalidad que hay aquí y tenemos que estar preparados. Habrá que hacer un gran partido para sacar puntos", afirmó Pjanic este martes en rueda de prensa en Turín.

El internacional espera poder jugar de inicio ante su exequipo. "Cada vez que jugamos quiero jugar y espero que sea así en el futuro. Por ahora las cosas van bien, me estoy adaptando porque he llegado un poco más tarde por el COVID, pero ahora estoy bien y a disposición del entrenador", comentó.

"Quiero ayudar al equipo en 'Champions' y Liga, puedo dar muchas cosas y lo único que me importa es que el equipo esté bien y que tengamos un buen recorrido en las dos competiciones. Las cosas en liga no están como queremos, hemos perdido algunos puntos, pero la temporada es muy larga y con su calidad puede hacer muchas cosas", añadió Pjanic, que desea "hacer grandes cosas" como futbolista del Barça.

El centrocampista sabe que el mediocampo es una posición complicada en el equipo catalán por la presencia de Busquets y De Jong, pero no olvida que la que vive "es una competencia que existe en cada gran club". "Es normal, pero estoy aquí para jugar, ayudar a mi equipo. Creo que los tres podemos jugar juntos, pero no es mi decisión y lo que puedo hacer es entrenar bien y después que el míster decida y aceptarlo", subrayó.

El bosnio aclaró que con Leo Messi no "hablado" de la Juventus porque el argentino está "bien informado", y remarcó que el '10' es "un extraterrestre y un jugador increíble". "No me ha preguntado nada de Cristiano, está preparando el partido como los demás y esperamos que haga un gran partido", indicó.

De todos modos, el balcánico dejó claro que ha podido vivir "una oportunidad que pocos han tenido" al compartir vestuario con el portugués y el argentino, "los dos más fuertes de todos los tiempos". "El haber jugado con los es una cosa excepcional para mí y estoy muy feliz porque son dos fenómenos absolutos", expresó.

Sobre Griezmann, Pjanic cree que para el francés "es importante hacer gol", aunque advirtió que los futbolistas deben "aceptar las decisiones del entrenador", aunque no sean agradables. "Es un gran jugador y creo que estará muy bien en los próximos partidos. En cuanto empiece a hacer goles será muy importante para el equipo y si juega mañana creo que hará un buen partido", agregó.

El centrocampista manifestó que ha podido ver partidos de su exequipo y que hace "falta un poco de tiempo" para que se vaya adaptando a lo que quiera Andrea Pirlo, un técnico que "conoce bien el club". "Me habría gustado que me hubiese entrenado, pero opté por un nuevo desafío porque en una carrera es importante siempre empezar de cero", sentenció.