Fútbol/Champions.- Previa del Juventus - FC Barcelona

Pulso de nuevos estilos entre Juve y Barça

La duda de Cristiano Ronaldo, por coronavirus, marca la previa

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La Juventus y el FC Barcelona vivirán un primer gran duelo europeo este miércoles en el Juventus Stadium, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, marcado en la previa por la posible presencia o ausencia del 'coronavírico' Cristiano Ronaldo y por el pulso de nuevos estilos instaurados en ambos equipos.

Será un duelo entre sombras, entre dudas. Ni la Juventus en la Serie A ni el Barça en LaLiga Santander han tenido el inicio de temporada esperado. En esta 'Champions', no obstante, ganaron en sus respectivos estrenos y ahora viven el primer asalto al hipotético liderato del grupo.

Tanto la 'Vecchia Signora' como el Barça saben que son favoritos y que de la terna entre ellos saldrá, salvo sorpresa, el ganador del grupo. Pero no están para pensar en ello, aún. Ambos buscan tres puntos para ganar confianza, dar un pequeño golpe en la mesa europea y regresar a la competición doméstica por la senda del triunfo.

Para ello, en Turín, esperan con ansia el resultado de un test PCR. No uno cualquiera, no; el de Cristiano Ronaldo. El luso lleva aislado en su casa quince días, tras dar positivo. Asintomático, recuperado, confía en obtener un negativo que le dé el OK para jugar.

No obstante, su entrenador, Andrea Pirlo, ya vaticinó en la previa que le sería difícil poder jugar el partido entero, pese a poder hacerlo, debido a esa falta de actividad. Eso sí, aseguró que le gustaría tenerle a su disposición.

Es la gran estrella 'bianconera', y de él se espera tanto para este encuentro como los aficionados, desde sus casas, confían en ver otra vez un duelo CR7-Messi en el césped. La marcha de Cristiano Ronaldo del Real Madrid los aparcó en bueno medida, y esos pulsos merecen tener otro capítulo.

Muchas cosas han cambiado, pero Cristiano es tan importante en la 'Juve' como Messi lo sigue siendo, pese a haber pedido salir de la entidad, en el Barça. No obstante, las llegadas de Pirlo y de Ronald Koeman a los banquillos han dilapidado cosas que se daban por sentadas, como el sistema de juego.

La Juventus parece jugar con un 3-4-1-2 que sitúa a Paulo Dybala en la mediapunta, con presencia importante arriba del español Álvaro Morata. Aunque regresara Ronaldo, eso no cambiaría. Sí podría moverse en el campo el sueco Dejan Kulusevski, una joven perla sueca de 20 años que es una de las sensaciones de esta 'Juve'.

Y ahí apunta otro de los focos de este partido, en el duelo de Kulusevski con Ansu Fati, llamado a ser el gran diamante de la nueva generación del fútbol. El futbolista canterano del Barça ha demostrado ya su valía esta temporada –5 goles y 2 asistencias en 6 partidos–.

SAVIA NUEVA, VIEJAS TRENCILLAS

Una savia nueva que no estuvo en la final de la Liga de Campeones de 2015, en la que el Barça ganó su última 'Orejona' ante la Juventus por 1-3. Uno de los precedentes de este choque con aires de histórico, por la entidad de ambos clubes, aunque solo hay siete choques previos en la máxima competición continental.

Tampoco estuvieron en aquella final de Berlín ni Miralem Pjanic ni Arthur Melo. Ambos protagonizaron este verano un intercambio de cromos, en dos operaciones distintas, y cambiaron de aires. El brasileño no es titular en Turín, con apenas cuatro partidos jugados. Y Pjanic, que venía a ser faro, tampoco goza de titularidad en Barcelona.

Para este duelo, el técnico blaugrana, Ronald Koeman, tiene las bajas de Marc-André Ter Stegen, Philippe Coutinho y Samuel Umtiti, por lesión, y de Gerard Piqué, sancionado por ser expulsado en el triunfo previo sobre el Ferencváros (5-1). Así, Lenglet y Araujo son los únicos centrales en la convocatoria.

Tampoco va sobrado de centrales Andrea Pirlo –quien sí jugó aquella final hace cinco años–. Pese a que recupera, salvo sorpresa, a Leonardo Bonucci, son baja Giorgio Chiellini y Matthijs de Ligt, además de Alex Sandro. Y, la duda hasta el final, de Cristiano Ronaldo por coronavirus.

Para este segundo partido, la casa de apuestas Betfair da como ligero favorito al FC Barcelona, pagando a 2,5 euros por euro apostado el triunfo culé, por una cuota de 2,74 para la victoria 'bianconera' y 3,25 el empate.

FICHA TÉCNICA.

–POSIBLES ALINEACIONES.

JUVENTUS: Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala; Morata y Kulusevski.

FC BARCELONA: Neto; Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Trincão, Griezmann, Ansu Fati; y Messi.

–ÁRBITRO: Danny Makkelie (NED).

–ESTADIO: Juventus Stadium.

–HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.