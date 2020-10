Cultura.- Jennifer Lopez y Armie Hammer protagonizarán la comedia Shotgun Wedding

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Shotgun Wedding, comedia de acción dirigida por Jason Moore, ya tiene protagonistas. La cinta contará en su reparto con Jennifer Lopez y Armie Hammer, quienes serán pareja en la ficción.

Según Deadline, la película "sigue a Darcy (López) y Tom (Hammer), quienes reúnen a sus adorables pero muy obstinadas familias para su boda justo cuando su amor comienza a enfriarse. Y si eso no fuera una amenaza suficiente para la celebración, de repente la vida de todos está en peligro cuando son tomados como rehenes".

Shotgun Wedding estará dirigida por Jason Moore, realizador de Dando la nota y Dando la nota: aún más alto. Mark Hammer y Liz Meriwether escribirán el guion. Ryan Reynolds también formará parte del reparto, además de ejercer como productor ejecutivo junto a George Dewey, James Myers y Scott O'Brien. Lionsgate está detrás del proyecto, que comenzará su producción en 2021. Por el momento se desconoce su fecha de lanzamiento.

"El irresistible magnetismo de Jennifer y Armie, por separado y juntos, los convierte en la pareja perfecta para esta comedia de acción, ambos son actores increíblemente divertidos que también pueden dar acción, pero lo que distingue a esta película es la forma en que su química contagiosa domina la pantalla. No puedes apartar tus ojos de ellos", afirmó Erin Westerman, presidenta de producción de Lionsgate, en un comunicado.

Hammer ha aparecido recientemente en el remake de Rebeca de Netflix y en un capítulo de We Are Who We Are. Por su parte, los fans vieron a Lopez por última vez en la gran pantalla en Estafadoras de Wall Street, estrenada en 2019.