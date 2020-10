Irán.- La británico-iraní Zaghari-Ratcliffe volverá a prisión tras su próxima comparecencia ante los tribunales en Irán

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La ciudadana británico-iraní Nazanin Zaghari-Ratcliffe, condenada a cinco años de cárcel en Irán en 2016, tendrá que comparecer el 2 de noviembre ante un tribunal para la presentación de nuevos cargos, tras lo que será nuevamente encarcelada.

"Se ha comunicado a Nazanín que comparecerá ante el juez (Abulqasem) Salavati el 2 de noviembre para otro caso. Se le ha dicho que prepare una mochila para la cárcel, que es donde irá después", ha señalado la campaña Free Nazanin a través de su cuenta en la red social Twitter.

Zaghari-Ratcliffe, quien fue liberada y puesta bajo arresto domiciliario en marzo a causa de la pandemia de coronavirus, regresará de esta forma a la prisión de Evin. La noticia ha llegado un día después de que una vista sobre una deuda de Reino Unido con Irán fuera aplazada seis meses.

Tanto Reino Unido como Irán han negado que exista lazo alguno entre el caso y la detención y encarcelamiento de ciudadanos británico-iraníes en el país asiático. Irán no reconoce la doble nacionalidad y considera a estas personas únicamente como ciudadanos iraníes.

La condena contra la mujer concluye en primavera de 2021, si bien los nuevos cargos podrían implicar una nueva sentencia. El juez Salavati, de línea dura, ha sido sometido a sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Richard Ratcliffe, esposo de la condenada, pidió el martes al ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, que el Gobierno pida acceso consular a Zaghari-Racliffe. "La reclusión de la víctima, con muestra de crueldad ante la espera de decisiones, son pilares clave en la toma de rehenes", dijo, según ha informado el diario británico 'The Guardian'.

"Creo que, si no está en casa en Navidades, hay muchas posibilidades de que esto se alargue años. Espero que haya algo que no se está diciendo, ya que la respuesta del Gobierno parece desastroso. Es extraordinario que no hayan cambiado el rumbo", zanjó.

"FARSA JUDICIAL"

Por su parte, la directora de la organización no gubernamental Amnistía Internacional en Reino Unido, Kate Allen, ha destacado que "todo apunta a que esto va a ser una farsa judicial".

"Nazanin ya fue condenada una vez tras un juicio profundamente injusto ante un tribunal revolucionario. Las posibilidades de que las autoridades iraníes le den ahora un juicio justo ante nuevos cargos son básicamente inexistentes", ha argumentado.

Allen ha señalado que "el Gobierno británico debe pedir nuevamente que estos cargos sean retirados" y "mostrar máxima solidaridad con Nazanin, incluido visitarla en la casa de sus padres en Teherán", donde se encuentra bajo arresto domiciliario.

"En ausencia de pruebas adecuadas contra Nazanin, las autoridades iraníes deben poner fin a esta farsa y permitir finalmente que se reúna con su esposo y su hija en Reino Unido", ha remachado.

NUEVO JUICIO

El nuevo juicio previsto para el 13 de septiembre contra Zaghari-Ratcliffe, detenida desde hace cuatro años y condenada a pena de cárcel, fue aplazado en el último momento, según indicó su familia. La mujer fue imputada días antes, sin que hayan trascendido los cargos presentados contra ella.

Zaghari-Ratcliffe, detenida en 2016 y condenada por cargos de conspiración, fue liberada temporalmente en marzo a causa de la pandemia de coronavirus en el país, uno de los más afectados en Oriente Próximo.

La mujer, colaboradora de la Thomson Reuters Foundation, fue detenida en el aeropuerto de Teherán cuando se disponía a embarcar rumbo a Reino Unido junto a su hija. Tras un juicio cuestionado por las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, fue condenada a cinco años de cárcel.

Su familia y Thomson Reuters Foundation, una organización benéfica que trabaja de forma independiente con respecto a Thomson Reuters y la agencia de noticias Reuters, niegan los cargos que se le imputan y defienden su inocencia.