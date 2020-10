No hay favoritismo, asegura Sheinbaum a Alianza Federalista

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gobierno Federal no tiene favoritismo en la distribución de los recursos a entidades federativas.

Recomienda AMLO a Alianza Federalista “mandar obedeciendo” El presidente dijo que se tendría que hacer una reforma constitucional y que la Alianza Federalista es a causa de las próximas elecciones

“Los recursos tienen que distribuirse también de acuerdo a las necesidades, no puede ser que los estado pobres permanezcan pobres. Pensar que los recursos que genera un estado se quedan en ese estado y no se transfiera a otros estado que tienen menos recursos económicos nos parece absurdo”, sostuvo Shienbaum Pardo en conferencia de prensa.

Las declaraciones de la mandataria se dan luego de que la Alianza Federalista de gobernadores anunció que haría consultas públicas para decidir si sacan a sus estados del pacto fiscal federal ante el descontento por los recursos que reciben.

En esta línea, recomendó a los gobernadores inconformes aplicar medidas de austeridad en sus administraciones y combatir la corrupción para generar más recursos, puesto que hay una crisis económica por la pandemia del coronavirus.

Por otra parte, la mandataria capitalina señaló que los gobernadores pueden realizar encuestas pero no romper el pacto federal. “Todo el mundo puede hacer un ejercicio de consulta, lo que me parece que no tiene ningún sustento constitucional es el tema de romper con el pacto federal”, indicó.

Además, consideró que dijo que lo más probable el asunto tenga motivos electorales: “Desde nuestra perspectiva es un asunto electoral y lo electoral deberían dejarlo para cuando empiecen las campañas electorales. Que dejen a su partido que lo haga. Desde mi perspectiva no hay ningún fundamento para lo que están haciendo”.