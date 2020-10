Acusan a alcaldesa de Tlalpan de buscar aprobar megaconstrucciones

Concejales de la alcaldía Tlalpan afirmaron que la titular de la demarcación, Patricia Aceves,busca la aprobación de un bando para modificar el Procedimiento de Publicitación Vecinal para las construcciones, esto abre la puerta para continuar con megadesarrollos en esta zona de la ciudad.

"Por sus características las construcciones tipo B y C corresponden a los llamados megadesarrollos, que han proliferado desde la administración pasada en la CDMX. Según su video, la alcaldesa Aceves pretende que el Concejo apruebe un bando donde Tlalpan va a modificar los lineamientos de publicitación vecinal de dichas construcciones, supuestamente en favor de los vecinos", acusó Lied Miguel, concejala de Tlalpan.

La funcionaria local afirmó que la propuesta pretende modificar la expedición de permisos o licencias referentes a cambios de uso de suelo, transferencias de potencialidad. Todo esto, señaló, se encuentra fuera de las atribuciones de cualquier alcaldía en la Ciudad de México.

El artículo 115 de la Constitución Política estipula que los municipios y alcaldías únicamente pueden expedir bandos de policía y gobierno. De acuerdo a la Consejería Jurídica de la CDMX, los bandos que pueden aprobar las alcaldía capitalinas son aquellos que tengan que ver con: justicia cívica, consumo de bebidas alcohólicas en cantinas o bares, utilización pública de aparatos electromecánicos y sonoros, entre otros.

Mientras que en materia de permisos de construcción, licencias y demás trámites las únicas autoridades que pueden publicar y modificar reglamentos en la CDMX es la Coordinación de Modernización Administrativa de Seduvi. De aprobarse el bando que pretende Patricia Aceves, la alcaldía Tlalpan se estaría extralimitando en sus funciones y por ende no sería publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Lied Miguel señaló que el argumento que da en su propuesta de bando es invalido, pues por lo que la alcaldesa estaría usurpando funciones exclusivas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México.

"Llama la atención por qué la alcaldesa Aceves se empeña en que el Concejo apruebe un bando que no tiene futuro. Desde la pasada sesión del 1 de octubre (18va Sesión Ordinaria) Patricia Aceves nos insistió a los concejales para dar nuestra aprobación rápida a este proyecto de bando, esto no ocurrió debido a que la mayoría de concejales solicitamos más información ya que no íbamos a votar por algo que no conocemos”, externó Miguel.

Durante una de las sesiones entre los concejales y la alcaldesa se discutió este tema, en donde se pronunciaron en contra de este bando, ya que vulnera a la demarcación y a sus habitantes.