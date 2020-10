Desconecta.- Experimento: Este profesor talla una calabaza de Halloween haciéndola explotar por los aires

MADRID, 29 oct. (EDIZIONES)

La creativa manera que un profesor de Comfort, Texas, ha encontrado para motivar a sus alumnos a interesarse por la ciencia es hacerles una demostración de cómo tallar una calabaza de Halloween haciéndola explotar por los aires.

Uno de sus alumnos, Mason Buck, puso la cámara a grabar cuando su profesor les comentó que iba a hacer un experimento con calabazas.

En el vídeo se puede ver que el docente colocó un par de calabazas en un escritorio situado delante de los alumnos y que una de las calabazas explotó inesperadamente.

Los trozos de la calabaza volaron por los aires y lo que quedó fue una calabaza sonriente tallada al estilo científico.

"Definitivamente no me lo esperaba, pero me pareció genial", dijo Mason.

El truco de este experimento está en que la calabaza en realidad estaba tallada de manera tradicional, pero las piezas de la cara se volvieron a encajar en su lugar para hacerlas explotar por los aires cuando se desencadenara una reacción química dentro de la calabaza.

La gracia está en que, de no saber que la calabaza estaba tallada previamente, da la impresión de que la explosión ha hecho su magia.

Este experimento es el favorito de los profesores de química para ilustrar la energía liberada cuando se rompe un triple enlace en una molécula de acetileno.