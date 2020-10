Sobrino de Irma Serrano 'La Tigresa' quiere que Belinda la interprete en su serie biográfica

Irma Serrano 'La Tigresa' es todo un ícono de la música y el cine mexicano hipnotizando a su público siempre con su exótica y enigmática belleza. Y ahora que está en planes rodar una serie biográfica de esta artista, su sobrino Luis Felipe García considera que Belinda haría un muy buen papel interpretándola.

Así lo reveló en una reciente entrevista que concedió al programa Ventaneando. "Se parece mucho, le pones un lunar y es igualita. Es la auténtica, es la indicada, es muy guapa, es talentosa. Yo creo que podría hacer un gran papel", confesó en un contacto por video llamada.

Belinda es la favorita para interpretar a Irma Serrano 'La Tigresa' en serie biográfica

El sobrino de Irma Serrano contó además cómo fue el trago amargo que vivió cuando se enteró que estaba contagiado de Covid-19 y tuvo que luchar contra el miedo de contagiar a sus papás y a su tía.

"Yo creo que es el temor más fuerte que he tenido en mi vida, los días del lapso en el que hacían los estudios y me entregaban los resultados, sin temor a equivocarme, esto es el miedo más grande que he tenido en mi vida", reconoció.

"Mis papás son vulnerables, mi tía ya está mayor (…) cuando me da a mí, me empezó el dolor de cabeza (…) inmediatamente separé a todo el mundo, en casa todo el mundo con tapabocas, mi tía Irma en su habitación, a mis papás los separé de habitación (…) me daba pavor haberlos contagiado. Gracias a Dios ninguno se contagió", manifestó al respecto.

Hasta el momento, Belinda no ha reaccionado ante estas declaraciones, pero de seguro estaría a la altura del papel ya que además de cantante, desde la niñez ha estado actuando en telenovelas y series, por lo que tiene experiencia de sobra en este sentido.

