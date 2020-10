Ciclismo.-Ackermann gana tras la descalificación de Bennett

El irlandés se queda con el doblete en los labios tras dos empujones antes del esprint final

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El ciclista alemán Pascal Ackermann (BORA-Hansgrohe) ha ganado este jueves la novena etapa de La Vuelta ciclista a España, disputada entre Castrillo del Val y Aguilar de Campoo sobre 157,7 kilómetros, pese a ser segundo en meta debido a la descalificación del irlandés Sam Bennett (Deceuninck-Quick Step).

Bennett, ganador ya de la cuarta etapa de esta Vuelta, iba a firmar su doblete aprovechando la buena colocación y aproximación de su equipo pero, pese a superar en piernas a Pascal Ackermann y a Gerben Thijssen (Lotto Soudal), fue descalificado.

Fue una llegada limpia, sin roces, pero los jueces entraron a valorar, tras una protesta formal del UAE-Team Emirates, una doble acción previa, en la aproximación a la recta final, en la que Bennett dio dos bandazos y sendos golpes a un rival del equipo emiratí.

Ese doble gesto de Bennett, que intentó excusarse en que se veía cerrado y contra las vallas por el UAE, no le sirvió de nada antes los jueces. Pese a no saberse los detalles, todo indica a que el segundo gesto sobraba, no así el primero, y que ello le habría costado la etapa y el doblete en esta Vuelta.

Pascal Ackermann, quien se había caído en esta etapa y reenganchado sin problemas al grupo, no tuvo consecuencias físicas en esa caída y finalmente acabó subiendo, tarde, al podio a celebrar un triunfo que le vino de rebote, pero con el mérito de pugnar por ser segundo hasta el último pedal, superando 'in extremis' al belga Thijssen, finalmente segundo.

Fue una jornada limpia, pese a ese incidente final de graves consecuencias para Bennett. Hubo susto, eso sí, para un Primoz Roglic, segundo en la general, que pinchó su rueda delantera a falta de 13 kilómetros de meta. Mil metros después ya se había reenganchado, con bici nueva y ayuda de sus compañeros.

A falta de 22 kilómetros para la llegada a la meta del circuito que rodeó Aguilar de Campoo, se dio por neutralizada la fuga que protagonizaron el español Aritz Bagües (Caja Rural-Seguros RGA) y el colombiano Juan Felipe Osorio (Burgos-BH).

De cara a este viernes, otra etapa llana y una nueva oportunidad para los velocistas. Sam Bennett, sin duda, intentará quitarse el mal sabor de boca de esta jornada. La salida será en Castro Urdiales y la llegada, 185 kilómetros después, en Suances.

–CLASIFICACIONES.

-Etapa.

1. Pascal Ackermann (ALE/BORA-Hansgrohe) 3:39:55.

2. Gerben Thijssen (BEL/Lotto Soudal) m.t.

3. Max Kanter (ALE/Team Sunweb) m.t.

4. Jasper Philipsen (BEL/UAE-Team Emirates) m.t.

5. Jakub Mareczko (ITA/CCC Team) m.t.

-General.

1. Richard Carapaz (ECU/INEOS Grenadiers) 36:11:01.

2. Primoz Roglic (SVN/Team Jumbo-Visma) a 13.

3. Daniel Martin (IRL/Israel Start-Up Nation) 28.

4. Hugh Carthy (GBR/EF Pro Cycling) 44.

5. ENRIC MAS (ESP/Movistar Team) 01:54.