Coronavirus.- La OMS culpa a la mala gestión de los casos leves o moderados de COVID-19 del descontrol de la transmisión

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El jefe de expertos del Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Bruce Aylward, que lideró una misión a España para analizar la situación del coronavirus, ha culpado a la mala gestión de los casos leves o moderados del descontrol de la transmisión del virus.

Y es que, tal y como ha señalado, estas personas, que son la mayoría de los infectados por el Covid-19, están en sus casas recuperándose de la enfermedad pero suelen salir a la calle a comprar medicamentos o alimentos, por lo que no cumplen al 100 por cien la cuarentena.

"Estamos dando mucha atención a la enfermedad grave que provoca el coronavirus pero no tanto a los casos moderados, a pesar de que son la mayoría. Y es que, una gran proporción de estos casos no se aíslas correctamente y así está la clave, en que no se gestionan estos casos y por eso no dominamos al virus", ha dicho el experto, para destacar la importancia de que las personas con síntomas moderados, leves o, incluso, asintomáticos se aíslen para evitar contagiar a más personas.

Del mismo modo se ha pronunciado el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, quien ha insistido en la necesidad de que las personas contagiadas por virus y sus contactos estrechos cumplan con las cuarentenas, si bien ha instado a los países a ayudar a las personas a cumplir con los aislamientos.