EEUU.- Trump se compara con López Obrador y destaca que ambos quieren hacer que sus países sean "grandes de nuevo"

Asegura que la comunidad hispana "le hará ganar" el próximo 3 de noviembre

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente estadounidense, Donald Trump, se ha equiparado este viernes con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y ha destacado que ambos quieren hacer que sus países sean "grandes de nuevo".

En una entrevista con el diario 'El Universal', el candidato republicano a la Casa Blanca ha asegurado que los empleos creados bajo su Administración y el apoyo de la población hispana son "sus mejores armas" políticas.

Así, ha expresado que "no tiene duda" de que es el mejor candidato a la Presidencia estadounidense desde la perspectiva mexicana dado que "una economía estadounidense fuerte beneficia a los mexicanos".

Sobre el problema migratorio y el control de fronteras, Trump ha señalado que éste es un tema que versa sobre "la protección de la soberanía" y ha insistido en que la política exterior hacia México no cambiará si gana las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. "Seguirá basándose en la migración, el tráfico de personas, la seguridad y el comercio", ha dicho.

Para Trump resulta obvio que "ganará los comicios porque el pueblo estadounidense sabe que ha creado la economía más asombrosa de su historia". "Una economía que creó empleos y prosperidad para todos los estadounidenses", ha afirmado.

"De hecho, llevamos el desempleo entre los hispanos en Estados Unidos a su nivel más bajo en la historia. Obviamente, el virus de China golpeó nuestra economía, como golpeó todas las economías en el mundo", ha aseverado, siguiendo la línea general del que ha sido su discurso durante los últimos meses sobre el origen del coronavirus: centrar las culpas en China.

En lo referente a la economía estadounidense, ha hecho hincapié en que "ahora urge a pesar de los esfuerzos del (candidato demócrata) Joe Biden y de la izquierda radical", que tal y como ha expresado, busca "ralentizar las cosas para herirle políticamente". "No van a engañar a los estadounidenses", ha insistido.

"LA COMUNIDAD HISPANA ME AYUDARÁ A GANAR"

Trump ha subrayado que la clave de su éxito está en el "increíble apoyo que tiene entre la comunidad hispana", a la que se ha referido como "muy trabajadora". "Son estadounidenses patriotas que no quieren ver nuestra economía cerrada. No quiere ver las fuerzas de seguridad mutiladas ni anarquistas violentos invadiendo nuestras calles", ha aseverado.

En este sentido, ha alabado que los hispanos "crea en la libertad y la oportunidad para los individuos y las familias, no en más control y regulaciones de los burócratas gubernamentales" y ha señalado que "no quieren ver este país adoptar las mismas políticas socialistas que han llevado grandes países como Cuba y Venezuela a la ruina".

Asimismo, ha manifestado que la relación con México "es ahora mejor que nunca", antes de calificarla de "increíble". "(López Obrador) me visitó en la Casa Blanca hace unos meses, fue un honor que fuera su primera visita al extranjero como presidente de México", ha dicho.

En un renovado ataque a Biden, lo ha acusado de "representar todas las políticas fallidas del pasado". "Tuvo altos cargos públicos en el Gobierno de Estados Unidos por 47 años. ¿Qué hizo para mejorar las relaciones con México? ¿Ayudó a solucionar el problema de la migración? ¿El problema de las drogas?", ha argumentado.

En cuanto a la relación de Washington con China, ha asegurado que "van a derrotar a los países que los han estado estafando durante años".

MIGRACIÓN Y CORONAVIRUS

El magnate neoyorquino ha aplaudido el trabajo conjunto realizado con el Gobierno mexicano durante la pandemia, lo que ha permitido, en sus palabras, "mantener la frontera abierta al comercio y otras actividades esenciales a medida que se protegen las economías".

"También hemos protegido la salud de nuestros pueblos al restringir los viajes no esenciales a través de la frontera terrestre. Si la pandemia nos demostró algo, es la importancia de que una nación controle sus propias fronteras. Siempre habrá gente en este mundo buscando una vida mejor", ha explicado.

Sobre esto, ha declarado que, "con suerte, podrán encontrar una vida mejor en sus propios países". "Si quieren mudarse a otro país, hay una forma legal de hacerlo. Nuestro mensaje es simple: la gente necesita respetar nuestras leyes", ha expresado.

"No es justo para la gente que ha esperado su turno, siguiendo las reglas, que otras personas entren al país ilegalmente", ha reiterado antes de especificar que "no es justo para los trabajadores estadounidenses". "No es justo para los mismos migrantes indocumentados, que enfrentan peligros horribles en su viaje a Estados Unidos", ha añadido.

Para finalizar, ha aclarado que es "cruel alentar a las personas a tratar de emigrar ilegalmente a Estados Unidos" y ha lamentado que esto solo es "un gran negocio para los traficantes y contrabandistas".

"Es por eso que vamos a seguir trabajando de cerca con el gobierno mexicano para asegurarnos de que las personas de todo el mundo no crean que pueden entrar a Estados Unidos ilegalmente a través de México", ha zanjado.