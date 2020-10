Fútbol.- Machín, sobre el Barça: "La clave es competir y dar el máximo como bloque"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Deportivo Alavés, Pablo Machín, ha manifestado este viernes en la previa del partido contra el FC Barcelona en Mendizorroza que la clave de la posible victoria es "competir" y hacer al máximo como "bloque", apelar a la puntería y a la suerte para así poder contrarrestar a un Barça que llega, a su juicio, tras hacer el mejor partido de la temporada en Turín.

"No perdono la desidia, el bajar los brazos y no dejarlo todo en el terreno de juego. La palabra clave es competir, necesitamos el máximo como bloque. Si queremos ganar a un equipo superior, tenemos que hacerlo como equipo, no con individualidades", manifestó en rueda de prensa.

Machín piensa que se medirá al mejor Barça y al mejor Messi. "Sigo pensando que Messi es el mejor y más dominante, sobre todo en regularidad. Otra cosa es que otro día el mejor sea Pedri, Ansu Fati, Griezmann o Dembélé, que parece que no está y hace cosas que no son normales. Cualquiera de ellos te puede marcar. Tenemos que ser un bloque y jugar en equipo, siendo competitivos hasta el último minuto", reiteró.

Es consciente de que no podrán ganar en posesión, pero le restó importancia a no tener el balón. Lo que quiere es ser certeros cuando lo tengan. "La posesión la van a tener, pero no te garantiza nada. Cuando se generan ocasiones, muchas veces, es en las transiciones. Ahí es donde nosotros debemos mostrar nuestras fortalezas. No quiere decir que vayamos a regalar el balón, ni mucho menos. Hay que saber encontrar el momento, tener ocasiones de gol y poderlas materializar, y que la eficacia sea mayor", argumentó.

"Ningún equipo es invencible. Nos vamos a encontrar a un Barça que viene de hacer su mejor partido de la temporada, en 'Champions'. Pero nosotros queremos hacer nuestro mejor partido contra ellos. Podría hablar media hora de cómo, pero el resumen es tener acierto en las dos áreas y un poco de suerte", reiteró en este sentido.

Cree que se enfrentan a un Barça que tiene futbolistas "excepcionales", que normalmente tienen mucha eficacia. "Pero si no tienen su día y nosotros sí tenemos más acierto que últimamente, podemos competir. Esa es la palabra clave, y dar el máximo de cada uno y estar dentro del partido los 90 minutos", apeló como otras clave para ganar.

"Me gusta fijarme un 80 por ciento en nosotros y un 20 en los rivales, pero a veces te obligan a estar más pendientes de ellos, es el caso del Barça. Debemos usar el partido para seguir evolucionando en nuestra idea, afianzar conceptos y reafirmar situaciones de juego, y demostrar que podemos ser competitivos ante unos de los mejores rivales de LaLiga y Europa", destacó del rival.

"Lo inteligente es pensar que nos encontraremos al Barça de la Juventus, que quiere reivindicarse en Liga tras dos derrotas. Saber que lo vamos a tener difícil, pero eso no significa que no podamos ganar, ni mucho menos. Si les ha podido ganar el Getafe, podemos hacer lo propio", concluyó el técnico soriano del 'Glorioso'.