Fútbol.- Zidane: "Lo de Benzema y Vinícius demuestra el carácter del equipo"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que el desencuentro entre Karim Benzema y Vinícius "está aclarado", además de afirmar que demuestra "el carácter del equipo" y que están "vivos", y ha calificado de "final" el encuentro de LaLiga Santander que disputarán este sábado ante la SD Huesca en el Alfredo Di Stéfano (14.00 horas).

"Está aclarado. Lo más importante es que hablen entre ellos. Se dicen muchas cosas en el campo y se queda ahí. Somos un equipo y nuestra energía la necesitamos para otras cosas. Es bueno que pasen estas cosas, eso significa que estamos vivos. Hablaron y ya está", declaró en rueda de prensa sobre las palabras del delantero francés a Mendy, que le pidió que no le pasase el balón al brasileño durante el partido ante el Borussia Mönchengladbach (2-2) porque jugaba "contra" ellos.

Así, reiteró que cosas así "siempre pasan en el campo", y que la única diferencia es que hoy en día "hay muchas cámaras". "Eso demuestra el carácter del equipo", apuntó. "Puedes decir algo a tu compañero en caliente. Pasó, y no solo a mí", reconoció. "No hay ningún problema, al revés, entrenaron todos muy bien. Que nuestra energía sea para el partido de mañana", expresó.

En este sentido, el preparador francés se mostró muy vehemente al recalcar la importancia del duelo ante los oscenses. "No hay equipos pequeños en España, son muy competitivos, muy fuertes, y eso hace que esta liga sea espectacular. Es claramente una final y es lo que queremos meter en nuestra cabeza, son tres puntos importantísimos para nosotros", explicó.

"Son tres puntos, sea el Huesca o el Barcelona", advirtió, sin querer hablar del duelo del martes ante el Inter de Milán. "La final que tenemos es mañana. No existe pensar en el partido del martes. Mañana es fundamental nuestro partido, no hay que pensar más allá. Los jugadores son conscientes de eso. Es mañana, y punto. Mañana es una final", recalcó.

Sobre sus futbolistas, aseguró que Vinícius tiene "presente y futuro en el Real Madrid". "Trabaja, lo veo bien, quiere aprender y mejorar, y eso es bueno para el entrenador y para el equipo", dijo, antes de hablar del belga Eden Hazard. "Ahora está bien. Estamos contentos, entrena bien. Sus sensaciones son buenas. Cuando uno se lesiona y está fuera del campo es muy complicado. Espero que muy rápido podamos estar todos juntos", aclaró.

El técnico madridista también alabó el trabajo de Lucas Vázquez como lateral. "Sabemos el jugador y la persona que es, puede jugar en cualquier sitio. Su energía es muy buena. Tenemos dificultades a la derecha y Lucas lo hizo fenomenal contra el Barcelona y en la Champions. Siempre tiene energía positiva", reconoció.

Por último, Zidane no quiso valorar la posible creación de una Superliga europea. "Escuché lo que están diciendo, pero bastante tengo con lo que tenemos; no tenemos descanso y no podemos disfrutar ni cuando ganamos un partido. Para nosotros es fundamental pensar únicamente en el partido de mañana. Puede pasar de todo y hay que disfrutar, porque el de mañana puede ser el último partido", concluyó.