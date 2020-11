Fútbol.- Koeman: "No puede ser que fallemos tanto"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, lamentó que su equipo desperdicie sus ocasiones y que sume dos puntos de los últimos 12 posibles, después del empate (1-1) este sábado ante el Deportivo Alavés, al tiempo que apuntó a que el "juego" está siendo "muy aceptable".

"Ha sido un partido complicado, han cerrado muy bien los espacios. A pesar de una primera parte floja hemos tenido oportunidades claras de marcar. La segunda ha sido mejor, otra vez ocasiones y no hemos estado acertados ni contra la Juve ni hoy", dijo en rueda de prensa tras la jornada 8 de LaLiga Santander.

El cuadro azulgrana no pudo con un Alavés que jugó con 10 la última media hora, en un asedio sin puntería durante la segunda parte. "He cambiado en el descanso porque no estaba contento y hay gente en el banquillo que puede abrir el marcador también y tiene calidad para demostrar. Hay que intentar cambiar cosas para ganar el partido", afirmó.

"Hemos hecho todo, los últimos 10 minutos hemos jugado como teníamos que jugar y hemos creado las ocasiones. Dos de 12 claro que me preocupa. El rendimiento se puede criticar por no tener tantos puntos, el juego ha sido muy aceptable. De cara al gol hay que tener más rendimiento. No puede ser que fallemos tanto. A veces buscamos demasiado el último pase en vez de tirar desde fuera del área, pero había mucha gente, es muy complicado", añadió.

Koeman no quiso volver a dar su opinión, que ya dio de manera crítica, sobre el arbitraje tras una noche en la que su equipo reclamó un penalti sobre De Jong. "Ya he hablado del arbitraje y prefiero no opinar. El otro día dije cómo me he sentido, no quiero discutir otra vez este tema. No hace falta repetirlo", zanjó.