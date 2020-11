Fútbol.- Pablo Machín: "Tenemos un punto lleno de mérito y esperanza"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Deportivo Alavés, Pablo Machín, valoró el empate (1-1) ante el Barça como "un punto lleno de mérito" este sábado, donde supieron estar juntos y solidarios para aguantar el asedio final del rival, donde llegaron las ocasiones visitantes.

"Hemos hecho un planteamiento muy serio y nos hemos puesto por delante en el marcador que no es fácil. Cuando hemos sufrido la expulsión el equipo ha sido solidario, teníamos que seguir cerrando por dentro, renunciando a hacer esfuerzos en ataque", dijo en rueda de prensa tras la jornada ocho de LaLiga Santander.

"Hemos aguantado ahí y Pacheco también ha hecho alguna parada, pero hemos hecho un partido muy serio, tampoco más allá de los últimos minutos, no nos ha generado tantas ocasiones el Barça", añadió, satisfecho por el partido de un Alavés que sacó el empate jugando con uno menos la última media hora.

Machín celebró el mérito de empatar al Barça. "Tenemos un punto lleno de mérito y esperanza de que esta es la imagen de equipo que tenemos que tener. Me gusta acordarme de nuestra afición y de todas en general, la pena es que no podamos disfrutar de nuestra gente y quizá hubiéramos tenido la opción de ganar como también hemos podido perder al final", dijo.

"La idea era estar juntos y meter un jugador más en el medio, y hacer un desgaste en los jugadores de banda y tapando a sus laterales. Cada partido en un suspiro puede cambiar y hemos tenido que reaccionar", añadió.

"Todo lo que es criterio arbitral nosotros lo tenemos que asumir. Que sea riguroso la expulsión si es el criterio del árbitro hay que asumirlo y el penalti en directo no me ha parecido. Si no ha entrado el VAR es porque no ha sido una jugada manifiesta", terminó sobre las jugadas polémicas, con un penalti que reclamó el Barça.