Portaltic.-El 'gaming' da el salto a los smartphones desde la nube: así funciona GeForce Now, una de las plataformas pioneras

MADRID, 31 (Portaltic/EP)

Las cifras de la industria de los videojuegos dan vértigo. En 2019 este sector generó 120.100 millones de dólares, cerca de los 110.000 millones de euros, y más de la mitad de estos ingresos (64.000 millones) proceden de los juegos para móviles. El 'gaming' está dando el salto a los smartphones desde la nube y las plataformas pioneras en llevar los títulos de las grandes consolas o el PC a la pantalla del móvil siguen subiendo la apuesta por este formato.

Es el caso de GeForce Now, el servicio de 'streaming' de juegos basado en la nube de NVIDIA, que permite jugar en tiempo real directamente desde la nube en el portátil, el ordenador de sobremesa o directamente en el móvil. El usuario puede crear su propia biblioteca de juegos (gratuitos y de pago) y darle al 'play' esté donde esté. Además, al guardar las partidas de juegos compatibles en la nube puede retomarlas en cualquier dispositivo.

"Con GeForce Now, gracias al catálogo cada vez más amplio de juegos compatibles con la plataforma, puedes disfrutar de todos los títulos que ya tengas en PC en tu smartphone, sin importar cómo de potente sea. Perfecto para jugar en el sofá o si estamos de vacaciones o fuera de casa y nos apetece continuar con nuestra partida en ese juego que tenemos pendiente en Steam", explican desde NVIDIA.

CRECIMIENTO DE DESCARGAS DURANTE EL CONFINAMIENTO

Las descargas de videojuegos a través del 'smartphone' se han incrementado en un 34,7 por ciento en España desde el inicio del confinamiento por coronavirus, según datos del informe 'The Coronavirus (COVID-19): Impact on App Installs and Marketing Budgets', elaborado por AdColony, en el que también se recoge un incremento de ingresos del 35 por ciento.

Los fabricantes de móviles también son conscientes de esta tendencia y las especificaciones de los 'smartphones' empiezan a cumplir con las exigencias de los 'gamers': un mejor procesador para soportar juegos más potentes, una pantalla más grande y con mayor tasa de refresco; y una batería potente con una gestión eficaz a la hora de disipar el calor para que las partidas no dejen al móvil con la batería bajo mínimos

Muchos móviles de entre 150 y 300 euros, que es la franja de precio en la que se mueven los consumidores más jóvenes -que suelen coincidir con el perfil 'gamer', aunque no siempre es el caso-, cumplen con estos requisitos mínimos. Otro aspecto importante es la conexión: para jugar a 720p y 60FPS los expertos recomiendan una conexión de 15MB/s, mientras que para 1080p y 60FPS son 25MB/s.

El salto al 5G será fundamental para que esta transición de los videojuegos al móvil sea todavía más evidente. "Con su baja latencia y alto ancho de banda, 5G es perfecto para GeForce Now. Hemos estado probando el servicio con nuestro socio en Corea (LG U +) y la experiencia hasta ahora ha sido excelente. Los usuarios pueden disfrutar del servicio incluso en el metro de Seúl con conexión 5G", explica Phil Eisler, VP & GM GeForce Now Cloud Gaming en NVIDIA.

En declaraciones a Europa Press, Eisler tiene claro que este es "un salto enorme" para el 'cloud gaming', ahora que las redes 5G van a ser cada vez más accesibles en los operadores de todo el mundo para disfrutar esa velocidad en la mayoría de los nuevos 'smartphones'. Además, GeForce Now sigue trabajando para optimizar el servicio de transmisión: "Nuestro algoritmo de calidad de servicio realiza los ajustes necesarios según las condiciones de la red, mientras que el perfil de ahorro de datos garantiza que los miembros tengan el control sobre la cantidad de datos que utilizan cuando juegan con el móvil", ha apostillado.

VENTAJAS FRENTE AL PC O LA CONSOLA

Los juegos en móviles, pese a su espectacular crecimiento, todavía están lejos de la experiencia que se ofrece en PC y consolas. Sin embargo, cuenta con muchas ventajas que estas plataformas están explotando, sobre todo en lo relacionado con la movilidad y con el hecho de que prácticamente todas personas mayores de 15 años disponen de un móvil.

La principal característica y diferencia de GeForce Now es que el usuario puede jugar con su biblioteca de juegos en cualquier dispositivo. Es decir, si ya tiene el juego comprado en Steam, Uplay, Epic Store u Origins, por ejemplo, no tiene que adquirirlo de nuevo. El salto es muy cómodo ya que desde la propia app de GeForce Now se puede cargar toda la biblioteca, ver los juegos compatibles y, en cuestión de segundos, empezar a jugar.

Además, gracias a los periféricos -como los mandos para móviles- la experiencia se vuelve totalmente redonda al dejar de lado los controles táctiles y poder jugar con mayor precisión. Una experiencia de juego en la nube sin demora, con tus juegos favoritos y en cualquier lugar.

GeForce Now se lanzó en beta hace siete años, en 2013, bajo el nombre NVIDIA GRID. Dos años más tarde, en 2015, se rebautizó como GeForce Now. Son unos de los pioneros en este campo y tienen claro que en el futuro el 'smartphone' seguirá jugando un papel fundamental en este ecosistema 'gaming'.