Fútbol/Primera.- (Crónica) La Real Sociedad sigue de dulce liderato

Loco final en Mestalla, el Granada funciona también con 10 y el Betis baja de la nube al Elche

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad goleó (1-4) al RC Celta para seguir liderando LaLiga Santander después de la jornada 8, mientras que el Granada se mantiene en zona europea tras un 1-1 ante el Levante, en un domingo que cerró un loco empate (2-2) entre Valencia y Getafe.

Los de Imanol Alguacil mantienen el ritmo de líder, después del palo de la derrota ante el Nápoles, y lo hacen con goles y mucho fútbol. Los vascos, que suman 17 puntos por los 16 del Real Madrid, no tuvieron piedad de un Celta en horas bajas, un año más, que no aguanta de pie los golpes, no marca y encaja mucho.

Y es que de nuevo pinta mal el camino celeste en liga, ya marcando la salvación cuarto por la cola. En Balaídos, el cuadro local se derrumbó un poco más con cada gol, el primero de cabeza de David Silva. El enchufado Oyarzabal hizo el segundo antes del descanso y en el segundo tiempo Willian José firmó un doblete de solo empujar tras el buen arte visitante con el balón.

Además, el Granada, invicto en su estreno en la Liga Europa tras dos jornadas, rinde también en la competición doméstica a pesar de jugar con uno menos desde el minuto 16 por la expulsión de Gonalons. El VAR hizo que el colegiado revisara una entrada que dejó con uno menos a los locales, aunque Darwin Machís ya había aparecido unos minutos antes con un golazo en Los Cármenes.

La expulsión llevó arriba al Levante y, en una sucesión de llegadas, terminó encontrando el empate de Vezo (1-1). Así fue el segundo tiempo, el equipo granota propuso con el dominio y el Granada a la contra, pero ninguno supo hacerlo muy bien, con lo que el punto lo celebró más el equipo andaluz, que con 14 sigue siendo el equipo de moda en el fútbol español y quinto en la tabla.

LOCO FINAL Y EMPATE EN MESTALLA

En Mestalla, Valencia y Getafe compitieron hasta más allá del minuto 100 para dejar un loco empate con final feliz para los locales. También el principio fue 'che', ya que los de Javi Gracia se adelantaron por medio de Musah a los 20 minutos. El Valencia esperó a la contra y le salió bien un primer acto en el que terminó mejor, sabiendo dónde y cómo hacer daño a su rival.

Todo marchaba para el Valencia, algo raro esta temporada, hasta que Thierry Correia se expulsó en cinco minutos de la reanudación con dos amarillas. Ahí olió la sangre el Getafe pero no supo llegar hasta la red rival e incluso el Valencia perdonó a la contra, en especial por medio de Lato. Lo pagó por momentos el equipo local, ya que el Cucho empató en el 87'.

Con seis minutos de añadido aún podían pasar cosas y así fue, Ángel hizo el 1-2 para la locura del 'Geta' y de penalti, de Djené sobre un Maxi muy activo como referencia arriba, Carlos Soler dejó el 2-2. Para el Valencia puede valer más en lo anímico que en lo matemático, ya que sigue abajo en la clasificación, y para los de Bordalás supone un ingrato mazazo al esfuerzo.

Por su parte, el Real Betis reaccionó a dos derrotas seguidas con un triunfo contundente ante el Elche (1-3). El cuadro andaluz bajó de la nube a un cuadro ilicitano que, pese a ser recién ascendido, disfrutaba de tres victorias y un empate en sus últimos cuatro partidos. Los de Manuel Pellegrini jugaron bien a la espalda de la zaga rival, con tres goles casi calcados, dos de Tello.

Sanabria fue quien abrió la lata y antes del descanso pudieron irse ya con 3-0 si Fekir no perdona un penalti. En la reanudación sí llegó, con el segundo de Tello, y entonces despertó el Elche, tarde para cambiar el signo del partido. Los béticos se ven séptimos con 12 puntos, a tiro de la zona 'Champions', mientras que los de Almirón se quedan en mitad de tabla con 10.

–RESULTADOS DE LA JORNADA DE DOMINGO.

Betis – Elche 3-1.

Celta – Real Sociedad 1-4.

Granada – Levante 1-1.

Valencia – Getafe 2-2.