Argentina.- El madrileño Luisgé Martín gana el Premio Herralde de Novela con 'Cien noches'

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El escritor madrileño Luisgé Martín ha ganado este lunes el 38 Premio Herralde de Novela con la obra 'Cien noches', que fue presentada al galardón convocado por Editorial Anagrama bajo el seudónimo de Maria Slut, y 'Los llanos' del argentino Federico Falco, ha quedado finalista.

El jurado, compuesto por Gonzalo Queipo, Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanza, Juan Pablo Villalobos y la editora de Anagrama, Silvia Sesé, ha destacado de la obra ganadora que es una "perfecta hibridación de novela de tesis y cuento de hadas".

'Cien noches' trata sobre una investigadora que viaja de Madrid a Chicago y explora las distintas formas de amor y el deseo –formas "inconfesables"–, así como sus tabúes y mentiras.

La novela se pregunta si la fidelidad es posible, y el autor ha explicado que su postura en este sentido es que la gente que se resiste a ser infiel es la misma que se resiste a dejar un libro que no le gusta: "No hay que insistir en aquello que ya no da placer", ha concluido el escritor en rueda de prensa.

La idea para la novela surgió a raíz de la lectura de un informe sexológico que el autor leyó en el periódico, en el que se decía que aproximadamente la mitad de los hombres y las mujeres reconocían haber sido infieles.

Martín se preguntó qué pasaría si se intentara comprobar si los que habían asegurado no haber sido infieles nunca decían la verdad, siguiéndoles con un detective privado.

"MIRAR POR EL OJO DE UNA CERRADURA"

Según Sesé, la novela enlaza perfectamente con toda la obra de Martín, y el autor ha dicho estar de acuerdo, porque es una vez más una novela que responde al placer que le supone "mirar por el ojo de una cerradura", pese a que considera que esta es una novela más optimista y vitalista que las demás.

Ha explicado que esta es la primera vez que narra una historia desde la voz de una mujer, y ha dicho que lo decidió así porque consideró que la novela iba a ser más "enfática" si utilizaba una protagonista femenina, y que quería evitar todos los tópicos relacionados con la promiscuidad masculina u homosexual.

También ha afirmado que la novela es tres novelas en una, ya que es en parte una novela erótica, una novela negra, y sobre todo una novela moral: "Me gusta ser un escritor dieciochesco", ha bromeado.

'CAMEOS' DE OTROS ESCRITORES

En la novela hay distintos 'cameos' de escritores que contribuyen, a juicio de Sesé, a la "promiscuidad literaria" de la novela, con textos de Edurne Portela, Manuel Vilas, Lara Moreno, Sergio del Molino y José Ovejero.

Luisgé Martín (Madrid, 1962) es licenciado en Filología Hispánica y ha publicado novelas como 'La muerte de Tadzio', 'La mujer de sombra', 'La misma ciudad' y 'La vida equivocada', entre otras.

A su vez, la novela finalista, 'Los llanos', habla sobre un escritor que se retira a un pueblo después de ser abandonado por su novio, y en ella el autor vuelca dos de sus obsesiones: cómo narrar el paso del tiempo y cómo explicar un paisaje como la llanura argentina.

Un total de 886 originales se habían presentado al Premio Herralde de Novela, dotado con 18.000 euros, de la que se seleccionaron inicialmente siete finalistas, de los que ha surgido 'Cien noches' de Luisgé Martín como ganadora.