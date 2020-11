Exigen a Cuauhtémoc Blanco garantizar seguridad en Morelos

Vecinos y legisladores federales exigieron al gobierno de Morelos, encabezado por Cuauhtémoc Blanco, ponerse a trabajar para disminuir la inseguridad que se ha estado incrementando en las últimas semanas.

Alejandro García, vecino de la colonia Antonio Barona, en Cuernavaca, expuso que los asaltos y asesinatos son una constante en el centro del estado a pesar de la presencia de los policías municipales y estatales.

“Los asesinatos han estado sucediendo noche a noche, uno o dos, pero son a diario; por eso estamos pidiendo seguridad, que se haga un sector ahí en la colonia para tener más cerca a la policía, pero que venga la Guardia Nacional porque los policías que están no hacen nada, no sabemos si estén inmiscuidos con los delincuentes. Los negocios y la gente ya no salen y se sienten inseguros”, lamentó.

La sensación de inseguridad es mayor entre las mujeres. / Cortesía.

En este sentido, el diputado federal Ángel García Yáñez sostuvo que es urgente que se cambie al comisionado estatal de Seguridad en Morelos, José Antonio Ortiz, porque sus resultados han sido muy pobres y además no conoce al estado.

“No conoce el estado, no es de Morelos, no ha caminado por el estado, ni siquiera conoce a la gente buena o mala de la entidad, ni la misma comunidad los conoce”, criticó.

Sostuvo que el gobierno estatal, al ignorar y no atender a los vecinos que reclaman seguridad, está propiciando que la gente se organice para autodefenderse.

En este sentido, la diputada federal Juana Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados, precisó que las autoridades locales de Morelos no han hecho de su parte para combatir la inseguridad en la entidad.

“Los recursos federales han llegado puntualmente a la entidad, la Guardia Nacional ha estado desplegada en nuestro territorio; qué es lo que ha faltado, la coordinación en el tema local, la autoridad local en su planteamiento del Programa Estratégico de la Paz y Seguridad en el estados”, sostuvo.

La estrategia de seguridad en Morelos no ha dado resultados. / Foto: Cortesía.

Precisó que en los temas de seguridad los encargados son el gobernador y los presidentes municipales por lo que llamó a las autoridades locales de Morelos a trabajar en conjunto para regresar la paz a la entidad.

“Que se apeguen estrictamente a lo que estable la ley federal y la ley estatal para que podamos tener y garantizar la paz que se requiere. Nosotros a nivel federal hemos hecho nuestro trabajo, se ha dado recursos a la entidad y pues ahora hay que ver resultado en lo que compete a la mesa regional de seguridad”, expuso.

Con información de La Opinión de Morelos

