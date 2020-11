Detienen a youtuber Rata Política por acoso; redes explotan y exigen su libertad

Dos youtubers que se encontraban grabando un video en vivo en calles del Centro Histórico de la CDMX fueron detenidos y acusados por presuntamente grabar los glúteos de mujeres sin su consentimiento.

Conoce una de las herramientas pedagógicas más prometedoras ante confinamiento Hasbro desarrolla suplemento para atender las necesidades pedagógicas ante pandemia

Camry 2020 ofrece tecnología, deportividad y desempeño Camry 2020 es uno de los vehículos más exitosos de la historia, pues ha sabido integrar desempeño, espacio, seguridad, tecnología y emoción en una misma ecuación.

La noche de este domingo, el youtuber Rata Política y el activista Óscar Onofre Zurita fueron acusados por mujeres que se sintieron agredidas en su intimidad. Al lugar arribaron policías quienes trasladaron al Ministerio Público (MP) a estas dos personas.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana precisó que ante la denuncia y petición de nueve mujeres que participaban en una actividad política cultural en calles del Centro Histórico, se aseguró a estos youtubers, quienes fueron señalados como posibles responsables de cometer delitos sexuales en agravio de las mujeres denunciantes.

Las afectadas manifestaron que los hombres transmitían en vivo una entrevista para un canal de Youtube, pero cuando ellas dieron vuelta comenzaron a grabarles los glúteos, por lo que regresaron con los posibles responsables para indicarles borraran el video, momento en que fueron agredidas físicamente, así como insultadas verbalmente con lenguaje sexista y violento contra ellas.

Las mujeres los acusaron por grabarles los glúteos. / Foto: captura de pantalla

“Derivado de lo anterior, las mujeres solicitaron el apoyo de los uniformados para proceder contra los probables implicados en los hechos, por lo cual los efectivos policiacos aseguraron a los dos hombres para trasladarlos ante las autoridades de la Sexta Agencia Especializada en Delitos Sexuales, de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) donde las afectadas comparecieron ante el agente del Ministerio Público quien determinará la situación legal de los involucrados”, señaló la policía capitalina.

Sin embargo, decenas de usuarios en redes sociales criticaron esta acción de las mujeres y los policías, pues alegan que los youtubers no realizaron ninguna acción indebida.

Se defienden

Estos dos sujetos argumentaron que son falsas las acusaciones por las que fueron arrestados, ya que ellos se encontraban realizando una transmisión en vivo para mostrar las ofrendas del Día de Muertos. Sin embargo, al acercarse a hacer preguntas a un grupo feminista que se encontraba en el campamento del Frenta Nacional AntiAMLO (FRENA), las mujeres los señalaron por acoso.

Foto: captura de pantalla

La esposa del youtuber, quien también los acompañaba, denunció a través de Facebook que tanto las feministas como los policías los habían agredido físicamente y que le tiraron el celular.

“Ese fue el policía que me golpeó y que me tumbó el celular. A él (Rata Política) se lo llevaron a la delegación y está operado del brazo y le volvieron a sacar el hueso. Todo por defender a esas pinches viejas. Yo fui la agredida, y ellas estaban en un pinche carro. Deberían de primero investigar. Y la policía dejó que se fueran las chavas que me golpearon en el vientre y en la cara, y la señora dijo que es porque a ella le mataron a su hija, ¿eso le da derecho de golpearme?”, denunció.

Que se investigue

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también se pronunció sobre este caso y aseguró que se actuará de una forma responsable y justa.

“He solicitado que se revisen videos del @C5_CDMX para verificar que la detención se llevó con los protocolos de derechos humanos. He solicitado respetuosamente a la @FiscaliaCDMX que las investigaciones se lleven con toda transparencia y justicia para que se informe a la ciudadanía. Estaré vigilante a que no haya acusaciones injustas, ni tampoco violaciones a la intimidad de las mujeres”, escribió en sus redes sociales.

Ayer por la noche se registró una riña entre un grupo de mujeres que realizaban actividades de difusión en Av. Juárez y Eje Central y dos hombres. Al arribar la policía, las mujeres denunciaron que ellos estaban filmando sus cuerpos sin su consentimiento. HILO 1/5 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 2, 2020

Los hombres fueron llevados a la agencia del Ministerio Público. Allí Rata Política solicitó revisión médica por problemas de respiración por lo que fue trasladado a un hospital y después regresó al MP.

Lo más leído:

Con #FamilyPlus todos querrán ser parte de tu familia Con #FamilyPlus de Movistar no importa qué plan sea, agrégalos a tu cuenta y recibe un 15% de descuento en tu factura mensual…por línea