Fútbol/Champions.- Savic: "Joao Felix ya demostró el año pasado su calidad y ahora tiene la regularidad que le faltaba"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El defensa montenegrino del Atlético de Madrid, Stefan Savic, valoró este lunes el buen momento que está atravesando el delantero portugués Joao Felix, "un jugador diferente al resto" y que ahora tiene "esa regularidad que le faltaba" en su primera temporada como rojiblanco.

"Vimos desde el primer entrenamiento que era un jugador diferente y sabíamos que no sería fácil el primer año para él, pero también la temporada pasada mostró su potencial y calidad. Este año tiene esa regularidad que le faltaba y estamos contentos porque te puede resolver un partido con una jugada. Hay que dejarle porque tiene mucho margen para crecer", expresó Savic en rueda de prensa previa al duelo de este martes en Liga de Campeones ante el Lokomotive.

El central también elogió a un compañero de zaga como José María Giménez, "un jugador muy importante que lleva mucho tiempo jugando aquí". "Es joven, pero tiene mucha experiencia y lleva un montón de partidos importantes y seguro que nos va a aportar mucho en la fase defensiva con su juego y personalidad. Estamos contentos porque tenemos cuatro centrales que pueden responder como lo han hecho ahora", apuntó.

"A Kieran le veo muy bien, puede ser que por la acumulación de partidos pasa que a veces uno tiene momentos mas difíciles, pero es un jugador muy importante para nosotros", replicó sobre el lateral inglés y su actual estado de forma. "Se integró muy bien, el equipo le quiere y nos puede dar mucho. Cuando se recupere Sime (Vrsaljko) tendremos más opciones y seguro que le va a ayudar a él también", añadió.

Savic también habló de la línea defensiva que juega más adelantada esta campaña. "En los últimos partidos estamos atacando muy bien y a los defensas nos toca aguantar al equipo y mantener la línea alta y lo estamos haciendo bastante bien. Veo muy bien al equipo jugando así", opinó.

Por este motivo, no cree que se eche de menos a nadie en el centro del campo. "Creo que no hay mucho que hablar sobre la gente que no está porque hay otros que juegan que son muy importantes y nos dan otras opciones. Ahora atacamos mucho más, creo que es lo que queríais (a la prensa), a veces nos tocar atacar y a veces defender más abajo, el equipo es consciente de ello", consideró.

Finalmente, el internacional recordó que en el Atlético "cada partido es una presión" y elogió su remontada del pasado martes ante el Salzburgo. "Sabemos cómo es jugar en este gran club, donde en cada partido tiene que intentar ganar. El equipo respondió ante el Salzburgo después de ir ganando 1-0 y ponerse 1-2 y se le vio muy fuerte. Lo más importante es que demuestra que está vivo y sabe responder", afirmó Savic, que recalcó que "la celebración" del gol de Torreira en El Sadar el pasado sábado "dice mucho de como está el equipo".