Pagan derecho de piso 18 municipios de Morelos, asegura obispo

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, precisó que la inseguridad, violencia y falta de justicia en Morelos ha empeorado y que 18 de los 36 municipios todavía siguen pagando derecho de piso a las bandas del crimen organizado.

Lo anterior lo aseguró en conferencia de prensa en donde anunció la convocatoria para realizar la sexta “Caminata por la Paz”, la cual se realizará de manera virtual para evitar contagios de Covid-19, el próximo sábado 7 de noviembre.

“Desde la movilización ciudadana del año pasado ya había hecho esta denuncia pública; sin embargo, la situación no ha cambiado mucho que yo sepa al menos. Todavía una mayoría de esos 18 municipios sigue haciendo, para poder trabajar más o menos normal entre comillas, haciendo esos acuerdos con el crimen organizado. El crimen organizado les pagó sus campañas (a los políticos); entonces, están en deuda obviamente, y esto es un secreto a voces, todos lo sabemos”, dijo.

Foto: Cortesía

Recordó que durante la quinta “Caminata por la Paz”, en la que participaron alrededor de 30 mil personas, el prelado exhortó a los cinco carteles que operan en Morelos a cesar la violencia, lo cual no sucedió.

“Tras 12 meses de ese llamado las cifras de violencia, inseguridad y falta de justicia y paz han empeorado; yo no he visto ni he palpado una mejoría”. Hay ciertos períodos en los que se puede respirar en algunos pueblos, pero los párrocos me dicen, 'estamos más tranquilos', pero en general ha empeorado la situación”, puntualizó.

Castro Castro recordó que en 2019 el llamado derecho de piso era de entre 100 mil a 500 mil pesos mensuales, que los ciudadanos debían pagar a las bandas criminales, que operan en colusión con policías estatales y municipales.

En este contexto, precisó que la intención de esta marcha virtual es que la voz de los morelenses se escuche a nivel municipal, estatal, federal e internacional para que mejoren la seguridad y la justicia.

El obispo Ramón Castro anunció la sexta edición de la marcha por la paz. / Cortesía.

“Queremos alzar nuestra voz; si se dice que todo está bien, que todo va bien, yo no sé la información que la Federación tenga, pero ciertamente queremos hacer notar que las cosas no van tan bien como se piensa, o como se quiere pensar, y con mayor razón el alzar la voz. Y una cosa importante si a nivel federal no se escucha, que sí se escuche a nivel internacional”, destacó el obispo.

