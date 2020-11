Fútbol/Champions.- Rakitic: "Hay que aprender de los errores, pero ya"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Sevilla FC Ivan Rakitic ha asegurado que el equipo tiene "máxima confianza" en sus posibilidades, pero que tiene que "aprender ya" de los errores que le han costado tres derrotas consecutivas en LaLiga Santander, algo que tratarán de mostrar este miércoles en el duelo de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Krasnodar en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Creo que en los partidos que se perdieron estuvimos ahí. En el partido contra el Granada tuvimos mala suerte con la expulsión, estuvimos cerca de marcar, se nos castiga después con un centro. Con el Eibar, igual, en una jugada nos marcan el gol, y contra el Athletic igual. De todo eso hay que aprender, pero hay que aprender ya. Esto va muy rápido", declaró en la sala de prensa del Estadio Jesús Navas.

En este sentido, señaló que tienen una plantilla "muy fuerte, espectacular", que tiene "muchísimas ganas de trabajar y de conseguir todos los objetivos". "Se trabaja muchísimo y estoy convencido de que aprenderemos y saldremos con muchísima más fuerza y confianza. Todo pasa por algo, y estoy convencido de que todo esto nos va a unir más. A pesar de perder, lo hicimos jugando un fútbol muy interesante. El equipo está muy bien", indicó.

"Cuando se gana todo está bien y cuando se pierde, hay que buscar soluciones. Lo importante es que entre nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, aunque haya cosas que mejorar. El míster sabe que tiene todo el apoyo del vestuario porque lo que está haciendo está muy bien a pesar de los resultados. Los resultados van a venir, porque con trabajo se consigue todo", continuó.

El internacional croata también destacó que en esa mala racha liguera hubo también "muchísimas cosas" positivas. "Se nos ha castigado por pequeños detalles que entendemos que tenemos que mejorar. Eran partidos que perfectamente podríamos haber ganado, con eso nos quedamos tranquilos. Sabemos que tenemos que mejorar, aprender de los errores que tuvimos, pero el equipo es el mismo o mucho mejor. Entendemos que no nos vale hacer 60 buenos minutos, sino intentar hacerlo durante 90 o 100 minutos. Todos los partidos son muy difíciles. Lo que va a pasar a final de temporada, lo veremos. Vamos partido a partido", subrayó.

"Lo más importante es que somos capaces de crear muchísimo. Tenemos que hacerlo todo juntos, atacamos todos juntos y defendemos desde la línea de delante. Máxima confianza, lo importante es que seguimos creyendo muchísimo. Con trabajo, confianza y actitud buena, va a llegar. Estamos todos juntos", prosiguió.

Además, restó importancia a la carga de partidos por la disputa de las dos competiciones. "El cansancio no tiene sitio en nuestra cabeza. Queremos competir cada tres o cuatro días. Sí que se podía haber ayudado con el horario un poquito, pero vamos a lo nuestro", manifestó.

"SÉ QUE PUEDO HACERLO MUCHÍSIMO MEJOR"

Por otra parte, Rakitic valoró su estado de forma actual. "Soy muy autocrítico y sé que puedo hacerlo muchísimo mejor. Después de seis años en el Barça, el fútbol se dibuja un poco diferente. Sé lo que tengo que ofrecer a mis compañeros y a mi míster y estoy convencido de que me va a ir mejor. Quiero poner toda la intensidad que hace falta. Estoy convencido de que con buena actitud y con buena fe va a llegar", apuntó.

Así, consideró que el del Athletic fue quizás su mejor partido desde su regreso al Sevilla. "Lo más importante es que gane el equipo, aunque las sensaciones sean malas y sea el peor del partido. Si el equipo gana, es lo mejor. No me importa si Ivan Rakitic está bien o marca un gol. Lo mejor para el equipo es lo mejor para mí. En cada partido me encuentro mejor, en Bilbao fue un paso importante. Vivo por el fútbol, por el Sevilla FC, por mis compañeros, y voy a dar todo para conseguir todo juntos", explicó.

Por último, calificó a su rival de este miércoles como "un equipo muy trabajado". "Han tenido mala suerte en los dos partidos en la Champions, como últimamente en la liga. Está muy preparado, juega muy bien al fútbol. Tuvo muchas ocasiones ante el Chelsea, incluso para ganar, el resultado engaña muchísimo. Para ganar, tendremos que hacer un partido al máximo nivel. En la Champions no se permite ni el más mínimo error", finalizó.