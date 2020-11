Fútbol/Champions.- Simeone: "Hoy nos tocó convivir con esta situación del VAR"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, realizó un balance positivo pese al empate en Moscú (1-1) frente al Lokomotiv, en la tercera jornada de la fase de grupos, y lamentó que les haya tocado "convivir con esta situación del VAR" tras el gol de los locales, que llegó desde los once metros tras la consulta del árbitro de la tecnología.

"No he visto el penal repetido, pero me imagino que sí lo ha pitado finalmente habrá sido penal. Si el VAR le advirtió y luego lo pitó, la mano es penal y al que le toca, le toca. Hoy nos tocó a nosotros convivir con esta situación del VAR", manifestó Simeone en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"El equipo jugó el partido que quería jugar, lo hicimos por dentro, por fuera, con muchas opciones, pero el portero del Lokomotiv tuvo una gran actuación sacando pelotas importantes. Pudimos sostener el ataque muy bien contra un equipo que defiende muy bien e intenta contragolpear muy directo", analizó el 'Cholo'.

"Nosotros lo controlamos muy bien, ha sido una pena que no pudiéramos tener la contundencia en el gol en base al juego que se hizo, pero este es el camino a seguir para buscar seguir ganando partidos", añadió el técnico argentino, que "no podría destacar a un solo" al ser preguntado por el "mejor jugador" del Lokomotiv este martes.

Además, Simeone valoró el fichaje de Geoffrey Kondogbia, que se confirmó horas antes del encuentro en Rusia. "Nos ofrecerá más competencia, más alternativas y tener esa energía necesaria en el medio para todas las competencias. Será importante tener. Nos generará más abrir una competencia interna más dura y fuerte. El que respondá mejor tendrá sus minutos", finalizó.