"Nuevo León no puede convertirse en un gobierno sumiso ante la Federación”: Samuel García

Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano considera que lo mejor para el Estado de Nuevo León Nuevo León es adquirir innovación jurídica con una nueva constitución y ante ello renegociar el pacto fiscal o salirse del mismo, con el objetivo de no convertirse en un estado sumiso ante el Gobierno Federal.

La mañana de este martes durante la realización de un foro encabezado por la asociación de alumnos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Samuel García formó parte de un debate en el que también estuvieron presentes la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores y el ex candidato panista, Felipe de Jesús Cantú.

Al ser cuestionado sobre cómo debería ser la relación del Gobierno de Nuevo León con el Gobierno Federal durante la próxima década, Samuel García explicó lo siguiente:

"Yo creo que Nuevo León no puede de ninguna manera ser sumiso a un Gobierno Federal centralista y autoritario, que cada año nos da menos y no me refiero a AMLO. Llevamos 40 años y cada año nos dan menos dinero, acaba el tesorero de Nuevo León junto con el gobernador, con diputados y alcaldes por lo que queda decir 'ya basta' de este convenio fiscal.

"Cuando yo entré de diputado hace 5 años a Nuevo León le regresaban 30 centavos de cada peso; cuando salí de diputado íbamos en 22; hoy estábamos en 15 y este Presupuesto ni un estímulo, somos el único país donde no hubo un solo estímulo fiscal", dijo.

Durante su exposición el senador expuso 13 problemas de Nuevo León en la actualidad, que incluye la falta transporte eficiente, el desabasto de medicamentos de cáncer, el cierre de negocios por la pandemia, la contaminación de la refinería de Cadereyta, la falta de policías en la capital, entre otros; sin embargo, subrayó que el problema más grande para Nuevo León es la Cuarta Transformación.

"Morena se ha encargado de desmantelar un mundo de instituciones pero mayor fue un mundo de dinero que antes mínimo llegaba a Nuevo León. Eliminaron el fondo metropolitano qué va a la seguridad; eliminaron los fondos que llegaba al VIH y para el cáncer de niños y niñas; el de Insabi, no estamos adheridos, aquí Nuevo León paga por completo su sistema de salud; Guardia Nacional creo que mandan muy pocos elementos a Nuevo León.

"Para mí la única solución es que a Nuevo León le urge salir de un convenio fiscal que creó López Portillo en 1978, cuando se administraba la abundancia y que todavía el petróleo nos daba la mitad del gasto público de México. Es increíble que ningún gobermador de Nuevo León haya planteado el tema como en este año se planteó y decir que no podemos dar lo que nos falta.

Asimismo Samuel García señaló que Nuevo León lleva casi 20 años sin obras de gran calado por lo que la salida del pacto fiscal aumentaría el presupuesto estatal de 105 mil mdp a 120 mil mdp y con ello realizar obras insignia como la carretera interserrana.

Argumentó que dicho proyecto costaría 14 mil millones de pesos y se trata de un ganar-ganar porque Nuevo León actualmente pierde 37 mil millones de pesos por la falta de aduanas en la frontera para el transporte, en donde sólo resulta beneficiado Tamaulipas por el cobro de impuestos.

