Salud.-Cirujanos expertos aumentan la supervivencia al cáncer de colon en un 70% en fases 2 y 3

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Los pacientes intervenidos por cirujanos más capacitados técnicamente tienen una mayor supervivencia a largo plazo después de la cirugía para el tratamiento del cáncer de colon, según un nuevo estudio publicado en la revista 'JAMA Oncology', que revela que los pacientes cuya cirugía fue realizada por un cirujano altamente calificado tenían un 70 por ciento menos de riesgo de morir en los siguientes cinco años en comparación con los pacientes con un cirujano menos calificado.

"Esto es bastante alucinante –reconoce el autor principal, el doctor Karl Bilimoria, profesor de cirugía en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern y oncólogo quirúrgico de Northwestern Medicine–. El efecto a largo plazo es enorme".

Aunque se ha presumido durante mucho tiempo la importancia de la habilidad quirúrgica, este es el primer estudio, según sus autores, que demuestra que la habilidad de un cirujano es importante para los resultados a largo plazo entre los pacientes sometidos a cirugía de tratamiento del cáncer.

"Puede parecer de sentido común de alguna manera, pero no nos dimos cuenta de la magnitud del efecto", reconoce Bilimoria. En un estudio anterior que realizó el equipo hubo un 25% menos de complicaciones a corto plazo, como una fuga de colon o sangrado, cuando un cirujano altamente calificado realizó la operación de cáncer de colon.

Una posible razón de la diferencia es que es más probable que un cirujano capacitado extirpe los ganglios linfáticos que contienen cáncer de colon, explica el primer autor del estudio, el doctor Brian Brajcich, residente de cirugía de Northwestern e investigador.

"Es posible que un cirujano menos capacitado no extirpe tantos ganglios linfáticos, lo que podría dejar un cáncer –razona Brajcich–. Los pacientes que se beneficiarían de la quimioterapia después de la cirugía no la recibirán si no sabemos que el cáncer se ha propagado al ganglio linfático".

Para saber si un cirujano oncológico está altamente calificado basta con preguntarle sobre la cantidad de procedimientos similares que han realizado, recomienda Bilimoria.

"Mucha experiencia con el procedimiento es un buen indicador de habilidad –explica Bilimoria–. Los cirujanos generales, los cirujanos colorrectales y los oncólogos quirúrgicos realizan cirugías de cáncer de colon, y puede haber excelentes cirujanos de cáncer en cada uno de esos campos".

En el estudio, la habilidad técnica de un cirujano se calificó en base a la revisión de imágenes de video de la cirugía de colon por otros cirujanos, incluidos colegas y revisores expertos. Luego se compararon los resultados de los pacientes tratados por cirujanos con puntajes de habilidad más altos y más bajos.

La mejora de los resultados después de la cirugía, especialmente la cirugía del cáncer, debe incluir esfuerzos dirigidos a la habilidad técnica de los cirujanos. Los enfoques integrales para ayudar a los cirujanos a mejorar sus habilidades técnicas podrían incluir entrenamiento quirúrgico y la capacidad de revisar y discutir las secuencias de video quirúrgicas con compañeros y expertos en el campo.

Reconocen que se necesita más investigación para determinar si los esfuerzos para mejorar la habilidad quirúrgica conducen a mejores habilidades técnicas y resultados de los pacientes. Además, los métodos reales para mejorar la habilidad quirúrgica deben ser avanzados y estudiados para determinar si son efectivos para mejorar los resultados del paciente.