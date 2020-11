Corea.- Corea del Sur detiene a un norcoreano que cruzó la frontera

SEÚL, 4 (DPA/EP)

Un ciudadano norcoreano ha sido detenido sin sufrir daño alguno tras cruzar la frontera que separa su país de Corea del Sur, según han indicado fuentes del Ejército surcoreano.

Tras detectar el cruce, se ha dado comienzo a una operación de búsqueda militar que ha durado diez horas hasta capturar sin daños al ciudadano norcoreano que entró en la provincia de Goseong, al este de Corea del Sur en la noche de este martes, según ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap, que ha citado al Estado Mayor del Ejército.

Estas fuentes han afirmado que se está investigando como cruzó y si pretendía desertar y ha destacado que no ha detectado actividad inusual del Ejército norcoreano en su lado de la frontera. Pese a que aún no se ha podido determinar si es un soldado o un civil, las fuentes de Yonhap han asegurado que no llevaba un uniforme militar.