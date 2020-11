Cultura.- Así suena Generation A, la nueva canción de Arcade Fire para las elecciones

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Arcade Fire aprovechó la noche de las elecciones en Estados Unidos para estrenar su nueva canción, titulada Generation A, con un claro mensaje electoral. Durante el programa especial de Stephen Colbert en la noche de las votaciones, su estribillo deja claras las intenciones del tema: "I can't wait" (no puedo esperar).

Generation A fue presentada por Colbert como un tema "inspirado en el clima actual del país, con un mensaje esperanzador para los jóvenes, antes de que se diese paso a un escenario iluminado en el que se encontraba la banda. Curiosamente, puesto que el programa se emitió el martes por la noche, el estribillo coincide con la situación en Estados Unidos, en la que aún no está claro quién ha ganado las elecciones.

"Somos la Generación A. ¡Y no vamos a esperar!", gritó un niño enmascarado antes de que Arcade Fire comenzase a tocar con toda su fuerza coreando "I can't wait, I can't wait, I can't wait, I can't wait…".

La canción tiene un ritmo constante que inevitablemente suena a himno para las elecciones presidenciales, y resulta mucho más agresivas que el último álbum de la banda, Everything Now, lanzado en 2017. Desde entonces, Arcade Fire sólo había sacado una canción, una versión del clásico de Disney Baby Mine para el remake de Dumbo de Tim Burton.

En éste tiempo, los miembros de Arcade Fire han estado en varios proyectos en solitario, y actualmente preparan un nuevo álbum de estudio, en el que han estado trabajando durante la pandemia de coronavirus.

"Lo único que ha faltado en nuestros anteriores trabajos ha sido tiempo, y ahora ha llegado el momento", aseguró el cantante y compositor Win Butler en una entrevista con el podcast Broken Records.