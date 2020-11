Tenis.-Tenis/París.- Nadal: "Llegar a las 1.000 victorias me hace sentir feliz y orgulloso"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal se mostró "feliz y orgulloso" después de alcanzar su victoria número 1.000 en el circuito ATP al imponerse este miércoles a su compatriota Feliciano López en el Masters de París y aseguró que es un "logro" alcanzar este récord a los 34 años.

"He tenido muchos desafíos en mi carrera con las lesiones, pero siempre he tenido la pasión de seguir adelante. Es un logro jugar a la edad de 34 años. Me hace sentir feliz y orgulloso (llegar a las 1.000 victorias)", indicó Nadal tras superar el debut en la capital francesa.

Además, el balear bromeó con la plusmarca. "Algo muy negativo de llegar a los 1.000 triunfos es que hay que ser muy mayor y tener una carrera muy larga para conseguirlos", añadió Nadal, quien ganó su primer partido senior a los 15 años.

El jugador de Manacor, número dos del ranking mundial, ya explicó tras conquistar su 13º Roland Garros que no estaba preocupado por los récords que ha conseguido o puede conseguir en los próximos años. "Sinceramente, tampoco me importa mucho. Estoy feliz con mi carrera", sentenció.