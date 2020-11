Estados Unidos.- Diess (Volkswagen) cree que Biden estaría "más alineado" con la estrategia de la compañía que Trump

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Volkswagen, Herbert Diess, ha opinado sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos y ha señalado que el fabricante de vehículos podría ser más compatible con una administración presidida por Joe Biden.

"Un programa demócrata probablemente estaría más alineado con nuestra estrategia mundial, que es realmente luchar contra el cambio climático, volverse eléctrico", dijo Diess durante un evento virtual organizado por Bloomberg.

Sin embargo, Diess aseguró tener una "relación de confianza" con la Administración del actual presidente, Donald Trump, ya que juntos hicieron "mucho" para contribuir a construir Estados Unidos.

El directivo opinó así sobre la alta probabilidad de que Biden logre asegurar los suficientes votos para sacar de la Casa Blanca a Trump, quien ha sido muy crítico respecto de la contribución de la industria automovilística al desequilibrio comercial entre Estados Unidos y Alemania.

"Al final, esta es una decisión que Estados Unidos tiene que tomar. Solo podemos observar y tenemos que adaptarnos", ha añadido Diess.

ELECTRIFICACIÓN DE VOLKSWAGEN

En el mismo evento, el consejero delegado de Volkswagen aseguró que la estrategia de la empresa pasa por una transición rápida hacia la movilidad eléctrica, a pesar de que la crisis provocada por la pandemia del coronavirus es ahora un reto a corto plazo.

En este sentido, Diess ha subrayado que la evolución de la compañía en los próximos meses dependerá de cómo las principales economías mundiales sean capaces de controlar la enfermedad sin poner en marcha restricciones a la movilidad.

Aún así, Volkswagen continuará invirtiendo para el desarrollo de las tecnologías eléctricas para no quedarse atrás. "Si no eres lo suficientemente rápido, no vas a sobrevivir", ha sentenciado.