Portaltic.-Pablo Wang, 'country manager' de Huawei España, se despide tras siete años en el cargo

MADRID, 5 (Portaltic/EP)

El 'country manager' de Huawei España, Pablo Wang, ha anunciado este jueves que deja su cargo al frente de la división de Consumo en el país para afrontar nuevas responsabilidades a nivel europeo. Su puesto será ocupado por Fred Wang, quien ha dirigido las operaciones del fabricante chino en Rumanía y Austria en los últimos años. "Llegará antes de Navidad", ha asegurado Pablo.

El cambio responde a la política de rotación de los directivos de la compañía, pese a que Pablo ha permanecido en el puesto más tiempo del que suele ser habitual: "Se suele rotar cada tres o cuatro años, pero mi caso es un poco especial. He tenido la suerte de trabajar en un país quince años", explica. Los siete últimos los ha pasado al frente de la unidad de Consumo de Huawei España.

Casado con una española, con dos hijos españoles y fiel seguidor del Atlético de Madrid, Pablo Wang dice sentirse español y asegura que tendrá muy presente a este mercado dentro su estrategia de 'retail' como vicepresidente de Ventas de la división West Europe, encargada de gestionar nueve países de la región, entre los que destacan Alemania, Reino Unido y España.

"He tenido la suerte de trabajar en un país quince años, casi un 60 por ciento de mi carrera profesional", ha añadido Pablo en un encuentro 'online' con la prensa local, que le ha transmitido su cariño por su buen trato durante todo este tiempo, deseándole suerte en sus próximos proyectos. "Todo lo que me ha dado España es inmenso, me siento muy orgulloso de este país", ha concluido.