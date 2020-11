Renuncia el presidente de Kosovo tras ser imputado por crímenes de guerra

El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, presentó su renuncia del cargo después de que el Tribunal Especial para Kosovo haya confirmado este jueves su imputación por crímenes de guerra, según reportó el diario local 'Koha'.

En un discurso ante la prensa, Thaci señaló que un juez de instrucción del Tribunal Especial para Kosovo, con sede en La Haya, confirmó su imputación por crímenes de guerra por su papel en la guerra de Kosovo (1998-1999) como dirigente del Ejército de Liberación de Kosovo (UCK). Tras la renuncia de Thaci, la presidente de la Asamblea de Kosovo, Vjosa Osmani, asumirá el cargo de presidenta del país de acuerdo con lo estipulado en la Constitución.

"No me ha permitido comparecer ante el tribunal como presidente, por lo que para proteger la integridad del estado presento mi renuncia", dijo Thaci. "Para proteger la integridad de Kosovo, respetando la relación con la comunidad internacional, hoy presento mi renuncia en el cargo de presidente. Me siento muy orgulloso de la responsabilidad que he tenido", agregó.

Thaci pidió a las fuerzas políticas que "sean prudentes" y no lleven al país a una "crisis institucional" con el argumento de que Kosovo "no tiene tiempo que perder". "Hay que mantener la calma", subrayó, antes de recalcar que ninguna imputación "puede distorsionar la historia" porque Serbia fue "el agresor" y Kosovo "la víctima" en el conflicto.

El Tribunal Especial para Kosovo funciona de acuerdo con la legislación kosovar pero tiene su sede en La Haya y está integrado por jueces y fiscales internacionales que tienen como objetivo investigar las atrocidades cometidas por el UCK durante la guerra contra las fuerzas militares serbias en la guerra.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Thaci afronta diez cargos de crímenes contra la Humanidad y crímenes de guerra, incluidos asesinato, desaparición forzada de personas, persecución y tortura.

