Coronavirus.- Italia encadena un nuevo récord, con más de 37.800 contagios y 446 muertos

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Italia ha encadenado este viernes un nuevo récord diario de contagios, tras sumar otros 37.800 más, el mismo día que entran en vigor las nuevas restricciones impuestas por el Gobierno, cuyo primer ministro, Giuseppe Conte, ha comparado la pandemia con un tren que hay que detener para que "no nos arrolle".

Según los últimos datos del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se han contabilizado 37.809 positivos de entre los más de 234.000 test efectuados, 14.000 más que la víspera. Además ha habido 445 decesos, en línea con el jueves. Con ello, hay ya 862.681 casos y 40.638 víctimas mortales en el país.

Hasta ahora, 322.925 personas han superado la COVID-19, a las que se han sumado en el último día más de 10.500, mientras que hay aún 499.118 casos activos. Lombardía, la región más castigada, ha sumado otros 9.934 positivos, mientras que en Piamonte hay 4.878 contagios más y en Campania otros 4.508.

Entretanto, Conte ha reconocido que hoy "no es un día feliz" debido a la entrada en vigor de las nuevas restricciones, que en algunas zonas del país estipulan un confinamiento a nivel municipal entre otras cosas, y que a nivel nacional incluyen el toque de queda de 21.00 a 5.00 horas.

El primer ministro ha sostenido que, aunque es consciente del impacto económico de las medidas, el Gobierno ha optado por el "reductor de velocidad" ya que "tenemos un tren que corre y que ya hemos intentado detener".

Ahora, ha continuado, "si no lo detenemos corremos el riesgo de que nos arrolle". "No estamos dando bofetadas a nadie", ha insistido Conte, ante las críticas y protestas de una parte de la ciudadanía por las restricciones, y "no hay una voluntad deliberada de penalizar una zona en beneficio de otras".

"Si conseguimos intervenir conseguiremos afrontar las próximas semanas con un margen de serenidad", ha sostenido el primer ministro, según la agencia Adnkronos, subrayando que con ello al menos "se conseguirá contener la curva de contagios" y permitir que se reanude el consumo de cara a Navidad, lo cual "sería útil para todos", aunque sin contar con "fiestas y cenas".