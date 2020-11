Fútbol.- Dani Alves: "Messi es tan grande como el escudo del FC Barcelona"

"Este Barça tiene individualidades pero no tiene identidad"

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El exjugador del FC Barcelona Dani Alves ha asegurado que su excompañero Leo Messi es "tan grande como el escudo" del club blaugrana, que debería ponerle su nombre al estadio, y ha detallado que le pidió, sin obtener respuesta, que no abandonara la entidad el pasado verano.

"Messi es tan grande como el escudo del FC Barcelona. Pero cuando miras a tu alrededor y ves que todo es un desastre, es normal que quieras salir. Lo que ha hecho es tan grande que deberían ponerle su nombre al estadio", aseguró en el programa 'Tu Diràs' de RAC1.

Sobre su posible marcha, le mandó un mensaje para que no se fuera. "Cuando me querían echar del club le dije en un entrenamiento que me iba del Barça porque me iban a echar. Él me dijo: 'No te vayas, ¿dónde vas a estar mejor que aquí?' Yo le repliqué la misma frase. No me contestó, pero sé que le llegó", reconoció.

Ahora mismo, Messi está adaptándose al nuevo proyecto, con Ronald Koeman en el banquillo, con buenos resultados en Europa pero malos en LaLiga, y un juego con demasiados altibajos. Para Dani Alves, la clave, es la pérdida de la "identidad" culé.

"Sigo todos los partidos del FC Barcelona. Me gusta puntualmente, pero en general, porque tiene individualidades pero no tiene identidad", lamentó en este sentido. "Está cambiando la filosofía de club, es normal que tenga problemas. Para mi ha perdido un poco la identidad, y ahora tiene que pasar un proceso duro para recuperarla", añadió.

Sobre su salida del Barça, cree que le faltaron al respeto. "Me dejaron ir sin haber hablado conmigo, pero cuando se quedaron sin poder fichar, corrieron para ofrecerme la renovación. Me pareció una falta de respeto", aseguró Alves, quien añadió que "ama" al club blaugrana.

De hecho, aseguró que se ofreció para volver al club cuando estaba en la Juventus. "Me ofrecí al FC Barcelona para volver. Me fui a la Juventus para demostrar que aún tenía nivel, quería volver, y el Barça me necesitaba. Habría venido libre, sin traspaso, pero no tuvieron pelotas para reconocer que se habían equivocado", cargó.

Ahora, el lateral derecho predilecto para Ronald Koeman parece ser el recién llegado Sergiño Dest, un lateral ofensivo con toques de Alves, aunque el brasileño no quiere que se le compare con él, como a él no le gustaba que le compararan con Cafú. Pero sí le dio un consejo: "Que le pase la pelota a Messi".