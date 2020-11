Fútbol.- Simeone: "Kondogbia es un jugador importante que nos va a ayudar y va a alzar la competencia"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha celebrado el fichaje de Geoffrey Kondogbia, "un jugador importante que va a ayudar y va a alzar la competencia en el centro del campo", avanzando que el francés podría debutar ya este sábado ante el Cádiz, al tiempo que ha felicitado a Koke y Marcos Llorente por la llamada de la selección española.

"Kondogbia es un jugador importante que nos va a ayudar y va a alzar la competencia en el centro del campo. Le deseamos lo mejor. Esperamos que con trabajo y tiempo se pueda enganchar igual que sus compañeros. Tiene opciones de jugar mañana como todos los chicos del equipo", avanzó Simeone en rueda de prensa.

En cuanto a la convocatoria de Koke y Llorente con España, apuntó que no le "parece correcta la palabra justicia". "Cada entrenador tiene su idea y Luis (Enrique) buscará siempre lo que mejor vea para lo que va a proponer. Nos pone contentos por Koke, por cómo ha trabajado para volver a tener esta oportunidad, y qué hablar de Marco, que está en un momento espectacular. Es un premio al trabajo que deberá confirmar en cada ocasión que tenga", dijo.

En este sentido, se extendió en el análisis del exjugador del Real Madrid, al que ve como "un todocampista". "Puede jugar en cualquier lugar porque tiene vértigo, velocidad, gol, trabajo… Luis se va a encontrar con un jugador que le va a servir y mucho. Su polivalencia es una virtud para el jugador y para el entrenador", analizó.

A nivel colectivo, el 'Cholo' aclaró que no se detiene "a valorar la evolución o el cambio de juego del equipo", que parece más ofensivo que otras temporadas. "Sigo lo que el equipo me pide, en este momento me está pidiendo eso y nosotros nos acercamos a lo que nos lleva al objetivo, que siempre es lo más importante", recordó.

Por otra parte, reflexionó sobre jugar a puerta cerrada y los momentos donde más se nota. "Llevamos un tiempo jugando sin público y se nota sobre todo en los finales de partido. Cuando un equipo juega en casa, la gente empuja y le da más energía. Hoy no está esa situación y ese punto más en el final de los partidos se siente porque extrañamos mucho a nuestros aficionados. Ojalá con el tiempo podamos hacer al menos como se hace en Rusia, que hay algo de gente en los estadios", deseó, tras su último duelo a domicilio ante el Lokomotiv de Moscú.

Además, Simeone realizó un breve análisis sobre su próximo rival. "El Cádiz es un equipo que ha ganado sus cuatro partidos fuera. Es muy compacto y me gusta su trabajo colectivo. Me parece importante hablar un poco del Cádiz, también", reclamó, tras no recibir ninguna pregunta sobre el equipo andaluz.