Fútbol/Selección.- Roberto López (Real Sociedad), principal novedad en una lista de la Sub-21 sin Riqui Puig

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Roberto López, delantero de la Real Sociedad, es la principal novedad de la lista de convocados del seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente, para los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Europeo de 2021 ante Islas Feroe e Israel, y para los que no contará, por el contrario, con Riqui Puig, porque prefiere ahora "ver a otros jugadores como más continuidad".

"Riqui sigue siendo muy importante para nosotros y contamos con él, pero es el momento de ver a otros con más continuidad y más minutos. No he hablado con él, pero tiene que estar tranquilo, sabe lo que pienso de él y la estima que le tenemos. Debe trabajar más duro para hacerse un hueco", señaló De la Fuente en rueda de prensa tras dar a conocer este viernes su lista.

Sobre Roberto López, principal novedad, recordó que le conoce de la Sub-18 y que les puede dar "cosas diferentes". "En su club está haciéndolo bien y confiamos en él. Buscamos cosas diferentes en una posición en la que desgraciadamente no tenemos muchas oportunidades porque ahí no tienen continuidad. Vamos a pedirle que nos dé algo que creemos que nos puede dar y queremos ver también como se integra en un grupo nuevo", indicó el técnico.

Este elogió a Pedri y su "gran trabajo" en el FC Barcelona que le ha convertido "en un jugador reconocido en todo el fútbol nacional pese a s juventud". "Si sigue progresando seguro que va a tener las puertas abiertas de la Absoluta y cualquier objetivo", comentó.

"Ahora hay que darle la oportunidad de que siga creciendo y que tenga aquí la oportunidad de competir a nivel internacional siendo tan joven. Es un futbolista de grandísima calidad en un club como el Barça, con una proyección excepcional y que está aprovechando muy bien las oportunidades", subrayó.

De la Fuente apuntó que les sorprende del canario "su gran madurez pese a su juventud". "Todo eso le da la oportunidad de rendir muy bien y de jugar con naturalidad ante la gran presión que tiene su club", añadió. "Él tiene que parecerse a Pedri y su gran virtud es que tiene ese concepto", sentenció.

"ME PREOCUPA MÁS VER A JUGADORES QUE NO CONOCEMOS"

Además, se refirió a Óscar Rodríguez, convocado pese a su poca participación con el Sevilla, donde tiene que ser capaz "buscar su espacio". "Muchos futbolistas son muy jóvenes todavía y en determinados clubs eso no se consigue con facilidad, pero Óscar, incluso con pocos minutos, es muy importante para nosotros, y esto le dará fuerzas para seguir trabajando con más fortaleza", opinó.

Por otro lado, aclaró que no ha "hablado" con Luis Enrique de si podrá contar con jugadores que están ahora en la Absoluta como Ansu Fati o Ferran Torres para la fase final de la Eurocopa de finales de marzo. "En su momento pensaremos lo que es más adecuado. No hay prisa, me preocupa más ver a otros jugadores que no conocemos y que se lo están ganando con su gran trabajo en otros clubs", afirmó.

"Seguimos progresando e intentamos ensamblar un equipo con las pocas oportunidades que tenemos, pero aquí no hay premios gratuitos, todos los que vienen han hecho méritos", prosiguió el riojano para el que los dos próximos duelos, pese a estar ya clasificados para la Euro, deben servirles para "seguir creciendo". "Y eso se hace desde la victoria. Tenemos que ir consolidando ese concepto de equipo y hacer que los que llevan un par de convocatorias sin venir se integren de nuevo", remarcó.

Finalmente, Luis de la Fuente habló del momento que está pasando en el Chelsea Kepa Arrizabalaga, un futbolista que estuvo a sus órdenes. "Los futbolistas deben saber soportar ese tipo de presión y él está preparadísimo para hacerlo. Como parte de la formación de uno, la presión es inherente y sin ella no se podría seguir creciendo", detalló.

–LISTA DE CONVOCADOS.

-Porteros: Josep Martínez (Leipzig), Álvaro Fernández (Huesca) e Iñaki Peña (FC Barcelona).

-Defensas: Pedro Porro (Sporting de Portugal), Alejandro Pozo (Eibar), Pipa (Huddersfield Town), Hugo Guillamón (Valencia), Manu Hernando (Ponferradina), Jorge Cuenca (Almería), Adrià Pedrosa (Espanyol) y Enrique Clemente (Logroñés).

-Centrocampistas: Martin Zubimendi (Real Sociedad), Jon Moncayola (Osasuna), Óscar Rodríguez (Sevilla), Fran Beltrán (Celta), y Marc Cucurella (Getafe).

-Delanteros: Bryan Gil (Sevilla), Ander Barrenetxea y Roberto López (Real Sociedad), Pedri (FC Barcelona), Brahim Díaz (Milan), Javi Puado (Espanyol), Manu García (Sporting) y Dani Gómez (Levante).