Joe Biden destaca que ganará presidencia de EU con “mayoría clara”

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que los votos lo favorecen para llegar a la Casa Blanca, pues acumula unos 74 millones de sufragios con lo que sería la persona más votada en la historia de esa nación, aunque no se declaró como ganador de la elección.

Trump considera que habrá “muchos litigios” para permanecer en la presidencia Los abogados de Biden acusaron a la campaña de Trump de denunciar irregularidades, fallas del sistema y fraude sin ningún fundamento

“Nuestra delantera se acaba de duplicarse en Nevada, los más de 300 votos electorales, vamos a ganar esto con una mayoría clara, con 74 millones de votos, pero esto sigue creciendo; le vamos a ganar a Trump por más de cuatro millones.

“Estoy orgulloso de lo bien que nos ha ido, seré el primer demócrata en ganar Arizona en 24 años, en ganar Georgia en 28; recuperamos el corazón de esta nación con Pensilvania, Michigan y Wisconsin”, dijo en un mensaje que estaba programado para las 19:00 horas del centro de México, pero que realizó casi tres horas después.

En su mensaje reconoció que las tensiones posteriores a las elecciones son normales, pero pidió a la población que tengan paciencia y demostrar que 244 años de democracia funcionan.

“Su voto será contado, no permitiré que detengan el conteo de votos, los desacuerdos fuertes son inevitables en una democracia; sin embargo, estamos para resolver conflictos para que todos tengan una oportunidad, podremos ser oponentes pero no enemigos, independientemente por quién hayan votado hay más de 150 millones de votos que tienen que ser contados, nunca he sido más optimista del futuro de esta nación”.