Portaltic.-Motorola revisará la presencia de huellas en móviles plegables Razr nuevos antes de salir de la caja

MADRID, 5 (Portaltic/EP)

Motorola va a revisar la preparación del envío de los teléfonos con pantalla plegable Razr, después de que algunos usuarios notificaran la presencia de huellas en terminales nuevos recién salidos de la caja, temiendo que hubieran sido abiertos.

Algunos usuarios de la edición estadounidense de Motorola Razr se han encontrado con que, al abrir la caja de su 'smartphone' recién comprado, este tenía marcas de huellas dactilares, una muestra de haber sido manipulado y que ha hecho dudar sobre si era realmente nuevo.

Los Motorola Razr afectados parecen provenir de la venta a través de Amazon, según han indicado medios como The Verge o Ars Technica. No obstante, la presencia de huellas no tiene nada que ver con el 'eCommerce', sino con la propia Motorola.

En concreto, la compañía reconoce que pliega los 'smartphones' para proteger la pantalla, pero que lo hace antes de que éstos salgan de la fábrica, como recoge el comunicado enviado a The Verge. En él explica, además, que este plegado se realiza con "con guantes y un procedimiento de higiene".

Ya en la información que provee la página de Amazon donde se venden los Razr para Estados Unidos, se puede leer que, "originalmente" el dispositivo iba a enviarse en la posición desplegada. Pero para proteger la pantalla, ha sido doblado.

Al tratarse de un proceso manual, pueden quedar marcas de las huellas de las personas que doblaron el Razr, un hecho por el que la compañía se disculpa y asegura que "es completamente nuevo".

En declaraciones a Ars Technica, además, han reconocido el problema de las huellas y han asegurado que revisarán el procedimiento para evitar el aspecto 'usado' del móvil en el futuro.