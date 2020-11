AMLO esperará a que concluya proceso electoral para felicitar a Joe Biden

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperara a que concluyan todos los temas legales de la elección en Estados Unidos para felicitar al candidato ganador, pues dijo que no quiere ser injerencista como lo hicieron algunos gobierno extranjeros cuando reconocieron el triunfo de Felipe Calderón en 2006 sin que se terminaran de contar los votos.

“Vamos a esperar a que se terminen de resolver todos los asuntos legales, no queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y ser respetuosos de las autodeterminación de los pueblos y del derecho ajeno, queremos esperar que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos”, dijo en conferencia de prensa desde Tabasco.

Además, aseguró que con Donald Trump y Joe Biden tiene buena relación, insistió que el presidente de Estados Unidos ha sido respetuoso de su gobierno y lograron buenos acuerdos; mientras que a Biden lo conoce desde hace unos 10 años, cuando le entregó un documento para darla a conocer el movimiento social que encabezaba en México.

“Con Biden hablamos de política migratoria, de modos que no hay malas relaciones, sólo que no puedo decir felicito a un candidato o a otro, quiero esperar que termine el proceso. Nosotros padecimos mucho de las cargas cuando nos robaron la presidencia, sin que se terminaran de contar los votos algunos gobiernos reconocían a los que se declararon ganadores, aún no había un conteo legal y José Luis Rodríguez Zapatero ya felicitaba a Calderón, eso no queremos hacerlo nosotros y el respeto al derecho ajeno es la paz”.