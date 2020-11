Fútbol.-El Atlético funciona muy bien en Liga

Los del Cholo golean al Cádiz con Llorente, Suárez y Joao Félix

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Atlético de Madrid superó (4-0) con aparente sencillez al Cádiz este sábado en la jornada 9 de LaLiga Santander disputada en el Wanda Metropolitano, donde el mejor visitante del torneo se vio desbloqueado en los primeros 20 minutos con un 2-0, rematado en la segunda parte para comandar la Liga.

Los de Diego Pablo Simeone siguen un alto ritmo arriba en la tabla, donde son claros miembros, empatados con la Real Sociedad en 17 puntos y un partido menos. El Atleti no pierde y apenas cede puntos, desde los dos empates al principio, y tiene armas para funcionar cada vez mejor. El Cádiz lo pagó en un revolcón de los altos vuelos donde se ha metido a pulso ganando en el Di Stéfano o en San Mamés.

Llorente, Joao Félix y Luis Suárez marcaron y funcionaron en un partido que para los locales pasaba por atacar muy bien. En una salida en falso de Ledesma, sin Fali entenderse con su portero, Llorente centró el balón perdido y Joao Félix hizo el 1-0 a los ocho minutos. A los 22, la gran novedad en la reciente lista de Luis Enrique para la selección, puso el 2-0 en otra mala defensa rival.

Para un equipo que su base es la defensa, el palo fue difícil de gestionar, en especial con ese segundo de Llorente ganando la pelota con fe ante Álex Fernández y un disparo blando que falló Ledesma. Los de Álvaro Cervera tuvieron trabajo para que los tres de arriba del Atlético no conectaran de nuevo, y no pudieron terminar jugadas en ataque. Salvi tiró alguna carrera pero Oblak no tuvo trabajo.

En la salida de vestuarios, el Cádiz quiso no meterse atrás con los cambios, adelantó unos metros, pero el Atleti volvió a funcionar y a marcar. Suárez aguantó bien otro balón, que le cayó a Félix y le volvió del portugués. El uruguayo definió a la perfección y pudo celebrarlo dos veces, porque el VAR lo confirmó varios minutos después. Correa, más madera para el 'Cholo', pasó a intentarlo.

El Cádiz siguió estirándose y llegó más, pero eran más claras las del delantero argentino, quien al final en vez de marcar asistió al doblete de Joao Félix ya en el descuento. Además, el recién fichado Kondogbia tuvo los primeros 20 minutos con el Cholo, con amarilla. El Atleti no paga el esfuerzo de Champions y se va al parón fiable, 23 partidos sin perder el liga, bonito y líder.

FICHA TÉCNICA.

–RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 4 – CÁDIZ, 0. (2-0, al descanso).

–ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Herrera (Lucas Torreira, min.62), Koke (Kondogbia, min.71), Saúl, Llorente (Correa, min.55), Joao Félix y Luis Suárez (Lemar, min.72).

CÁDIZ: Ledesma; Akapo (Pedro Alcalá, min.46), Fali, Cala, Espino (Jairo, min.46), Jonsson (Jon Ander, min.72), Augusto Fernández (Pombo, min.61); Álex Fernández, Salvi, Choco Lozano (Perea, min.61) y Negredo.

–GOLES:

1 – 0, min.8, Joao Félix.

2 – 0, min.22, Llorente.

3 – 0, min.51, Luis Suárez.

4 – 0, min.91, Joao Félix.

–ÁRBITRO: Cordero Vega (C.Cántabro). Amonestó a Kondogbia (min.85) por parte del Atlético. Y a Joensson (min.57) en el Cádiz.

–ESTADIO: Wanda Metropolitano.