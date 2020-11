VÍDEO: EEUU.- Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se ha convertido este sábado en presidente electo de Estados Unidos, según la práctica totalidad de las proyecciones de los medios estadounidenses.

En su primer mensaje tras conocer estas nuevas estimaciones, Biden ha agradecido a los estadounidenses la confianza depositada y ha prometido que servirá a todos los ciudadanos del país, demócratas o republicanos.

"América, me honra que me haya elegido para liderar nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será duro, pero os prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Me haré acreedor de la fe que habéis depositado en mí", ha hecho saber a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Un mensaje que ha repetido en otro comunicado simultáneo, esta vez remitido por su campaña: "Me siento honrado y lleno de humildad por la confianza que el pueblo estadounidense ha depositado en mí y en la vicepresidenta, Kamala Harris. Ahora que ha terminado la campaña, es hora de dejar atrás la retórica dura, y unirnos como nación".

De acuerdo con las estimaciones de CNN, NBC News, ABC, Associated Press y Fox News, Biden habría obtenido los 270 votos electorales necesarios para conseguir la Presidencia tras ganar los 20 votos correspondientes al estado de Pensilvania.

Con su victoria allí, Biden se haría acreedor de 273 votos electorales por 214 de su rival y actual presidente, Donald Trump, pendiente de los resultados finales de las votaciones en los estados de Nevada, Arizona, Georgia y Carolina del Norte, puramente testimoniales a estas alturas.

Biden, de 77 años de edad y exvicepresidente de Estados Unidos bajo el mandato de Barack Obama, se convertirá así en enero del año próximo en el presidente número 46 del país, sucediendo en el cargo al actual mandatario.

Los medios estadounidenses han dado a conocer la proyección final en torno a las 17.27, hora peninsular española.

