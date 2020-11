Infiltradas, riñas y amenazas en la toma feminista de la CNDH

De 400 personas que se encontraban en un inicio en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en la Ciudad de México -tomada por grupos feministas y familiares de víctimas de violencia- sólo quedan cerca de 40 activistas que pertenecen a Okupa Bloque Negro.

La toma de la sede cumplió esta semana dos meses, pero lejos se convirtió de ser un refugio para las víctimas debido a infiltradas, riñas y amenazas entre las personas que se encontraban en el lugar y cuyo propósito era exigir justicia por los feminicidios, abuso sexual y desaparición forzada.

Así lo declaró a Publimetro, Yanderi Sánchez, integrante del Frente Nacional Ni Una Menos, quien detalló que el 19 de septiembre decidieron salirse de las instalaciones junto con familiares de víctimas debido a que el Bloque Negro -quien actualmente ocupa la sede- comenzó a tomar actitudes violentas.

"El Bloque Negro comenzó a acechar y tratar mal a las familias de las víctimas que en un inicio llevamos para protegerlas, incluso a nosotras mismas nos atacaron, entonces decidimos salirnos de ahí por seguridad", precisó Yanderi.

Relató que todo marchaba bien, pero luego llegaron infiltradas pagadas por diversos grupos parlamentarios que lograron su objetivo de separar y causar discusiones entre ellas.

Sigue lucha por fuera

Luego de la salida de la CNDH, Yanderi Sánchez indicó que continúa la lucha por fuera, de la mano de familias de víctimas a quienes el Frente tiene resguardas y ha empezado de cero a repartir donaciones, puesto todo lo que habían recibido en la CNDH el Bloque Negro se lo quedó.

"Los medicamentos se quedaron allá todas las donaciones que nos hicieron el favor de mandar pues la gente de México y de otros países, los productos y medicamentos se quedaron allá y no nos los regresaron", acusó.

Ni Una Menos, dijo Yanderi Sánchez, se deslinda de lo que ahora ocurra en la CNDH pues ahora el Frente mantiene mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación y así seguirán hasta que resuelvan sus exigencias.

Sin embargo, las activistas, lejos del Bloque Negro, amagan con tomar otras instalaciones pues la principal demanda es que renuncie la titular de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra.

"No hay acercamiento con ella, ni queremos. Cuando ella entró a CNDH el porcentaje bajó un 75%, extrañamente entra Piedra (Ibarra) y baja 75% el rendimiento. Cuando tomamos la CNDH dijimos 'que renuncie', no quiere renunciar la señora, hay partidos políticos ahí metidos y ella ha dicho que no va a renunciar, nosotros tampoco vamos a quitar el dedo del renglón", sentenció.

Peticiones de activistas

Investigación y resolución de casos

Alerta Nacional por violencia de género

Fiscalías feministas y casas de refugio

Atención inmediata a mujeres víctimas de violencia de género

Programa de despensas y oportunidades

Trabajos con perspectiva de género

Que no haya persecución por toma de la CNDH

